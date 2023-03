BREEK: Dít is de splinternieuwe Kia EV9

De splinternieuwe Kia EV9 is een soort Zuid-Koreaanse Volvo geworden. En dat is helemaal niet verkeerd.

Kia is lekker bezig als het gaat om elektrische auto’s. Met de Kia e-Niro had het merk een van de eerste echt interessante EV’s voor zakelijke rijders én particulieren. Dit vanwege een gunstige prijs-stelling en prima actieradius.

Maar de echt grote bakens werden verzet met de Kia EV6. Deze koppelt er namelijk aansprekende prestaties, vermakelijke rijeigenschappen en onderscheidend uiterlijk aan vast. Het zal nooit je droomauto worden, maar als je een EV6 kan leasen doe je het prima, toch?

Splinternieuwe Kia EV9

Maar wat als je meer wenst? Nou, dan is de Kia EV9 wat voor jou! De EV6 is nog een soort sportieve crossover die het beste past in het D-segment qua prijs, klasse en afmetingen.

De EV9 staat aanzienlijk hoger in de markt. Dankzij cochespias en Wilco Blok hebben we de afbeeldingen van de splinternieuwe Kia EV9!!

Kijk eens wat een apparaat! Het is precies wat je verwacht: een grote elektrische crossover. Nu zijn er al voldoende auto’s actief in dit segment, maar is immers altijd beter, toch? Ook mag het geen verrassing zijn, de concept gaf al aan welke richting het op zou gaan:

Volvo-invloeden

Net als met de Kia Telluride heeft de EV9 behoorlijk wat Volvo-invloeden. We gaan absoluut niet beweren dat de EV9 een blatante kopie is. Maar ze tappen wel een beetje uit hetzelfde vaatje qua designfilosofie.

Dat is overigens zeker geen enorm nadeel ofzo. De Kia EV6 is bijvoorbeeld niet echt moeders mooiste met die korte neus en bolle achterkant. De Kia EV9 is iets conventioneler.

Ook in het interieur zien we de nodige Volvo-invloeden. Ook hier is het geen enorm nadeel. Het geheel ziet er strak en opgeruimd uit zonder dat je in een rijdende couveuse rondrijdt (zoals bij een Tesla). Meer informatie zal snel volgen. We verwachten morgen namelijk de ‘echte’ onthulling van de splinternieuwe Kia EV9!

