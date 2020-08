Nieuwe Mercedes S-klasse boordevol kerstverlichting

Met de Nieuwe Mercedes S-klasse kom je alvast in de kerststemming dankzij de vele lichtjes aan boord.

Stapje voor stapje laat Mercedes informatie los over de nieuwe S-klasse. Niet altijd is de info even boeiend, maar deze konden we niet laten schieten. Je ziet steeds vaker dat moderne auto’s uitgerust worden met sfeerverlichting. De nieuwe Mercedes S-klasse gaat nog een stapje verder en is volgepropt met de kerstverlichting.

Naast dat de verlichting is verwerkt in delen van het dashboard, is er bijvoorbeeld ook een lichtkader verwerkt rondom de deurgrepen en stoelbediening. Uiteraard kun je zelf de kleur bepalen van het circus, maar Mercedes heeft de verlichting tevens gekoppeld aan de actieve assistentiesystemen. Dat betekent dat de verlichting in het interieur kan oplichten in het rood als je bijvoorbeeld van rijbaan wisselt en er is een andere auto op die rijbaan. Een waarschuwing die een eventuele botsing moet voorkomen.

Ook reageert de verlichting met feedback als je communiceert met Hey Mercedes, de spraakassistent van MBUX. Denk aan de bewegende lampjes van K.I.T.T. in Nicht Rijder.

Gezien de vele instelmogelijkheden van een S-klasse kun je deze poespas ongetwijfeld uitschakelen mocht je er geen behoefte aan hebben. De onthulling van het vlaggenschip volgt later dit jaar.