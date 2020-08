BMW deelt eerste beeld van M3 Touring

Zo gaat de ongelofelijk lekkere BMW M3 Touring er ongeveer uitzien.

Vaak krijg je als autoliefhebber het gevoel dat autofabrikanten helemaal niet naar de fans luisteren. Met name BMW heeft de afgelopen jaren de wind van voren gekregen. De keuze om van de 1 Serie een voorwielaandrijver te maken of de grote grille van de 4 Serie gaven OG-fans een nare nasmaak. De komst van de BMW M3 Touring is wat dat betreft een hele grote goedmaker.

Zoals we al omschreven in de update van het vorige artikel is de auto nog wel een aantal jaren van ons verwijderd. BMW zegt dat het hele concept zich nog in een vroeg stadium begeeft. De Duitse autobouwer mikt op een ontwikkelingsproces van twee jaar.

Om ons alvast lekker te maken heeft BMW een render vrijgegeven van hoe de M3 Touring er ongeveer uit kom te zien. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het merk dat er daadwerkelijk een productiemodel van de M3 Touring komt. De enige stationwagen tot op heden van BMW M was de M5 Touring. De tweede en vierde generatie van de M5 waren verkrijgbaar als Touring.

BMW heeft heel lang getwijfeld over de beslissing of er nu wel of geen M3 Touring moest komen. De E60 M5 Touring is een behoorlijk zeldzame verschijning in vergelijking met de veel populairdere sedan. Ook voor BMW zal dit dus een experiment zijn. Als de fans die zo hard roepen om een M3 Touring er ook daadwerkelijk eentje gaan kopen komt het wel goed. Nog voordat het zover is moet je het doen met deze render.