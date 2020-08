Veilig Verkeer Nederland: blijf thuis tijdens de ochtendspits

Veilig Verkeer Nederland roept op om thuis te blijven tijdens de ochtendspits. De automobilist wijst ongetwijfeld naar zijn of haar werkgever.

Het einde van de zomervakantie nadert. In ieder geval voor scholieren in de regio Noord is dit de laatste week. Traditiegetrouw hebben ze bij Veilig Verkeer Nederland (VVN) een campagne klaarstaan om onder andere automobilisten bewust te maken dat de scholen weer zijn begonnen. Dit jaar doet VVN een andere oproep dan gebruikelijk.

Wat Veilig Verkeer Nederland betreft werken Nederlanders gedurende de ochtendspits zoveel als mogelijk thuis. De organisatie roept op pas na de spits naar het werk te gaan. Dat klinkt in theorie mooi, maar er zullen genoeg werkgevers zijn die een flexibele werktijd niet accepteren. De vraag is sowieso in hoeverre er straks weer sprake gaat zijn van een zware ochtendspits. Nog altijd werken veel mensen in Nederland (gedeeltelijk) vanuit huis.

Tot en met half september zal VVN actief oproepen om zoveel mogelijk thuis te werken gedurende de ochtendspits. Kinderen gaan bijvoorbeeld voor het eerst naar een nieuwe school en moeten wennen aan een nieuwe fietsroute.

Het gaat interessant worden om te zien hoe de situatie na de zomer er op de weg gaat uitzien. Ervan uitgaande dat er geen nieuwe strenge maatregelen komen, lijken files weer terug te komen. Vermoedelijk minder extreem in vergelijking met een jaar geleden omdat er alsnog grote groepen zullen blijven thuiswerken. Uit de Veilig Verkeer Nederland Flitspeiling 2020 blijkt dat 48% van de Nederlanders het ideaal zou vinden om half thuis te werken en half op kantoor.