Dit is het interieur van de nieuwe Mercedes S-Klasse

Schermen galore: de S-Klasse moet weer laten zien waar Mercedes toe in staat is, en dat bewijs wordt geleverd door onthulde stukjes interieur.

Het is een bekend gegeven in de auto-industrie: de meeste merken kunnen laten zien waar hun techniek toe in staat is met hun vlaggenschip. Bij Mercedes is dat de S-Klasse en die toont niet alleen waar Mercedes naartoe gaat, maar ook de gehele auto-industrie. Talloze innovaties begonnen ooit als primeur in de S-Klasse.

Achterstand

Momenteel staat de Mercedes S-Klasse van de generatie W222 nog in de showrooms. Deze zag al in 2013 het levenslicht en ook toen was er een hoop te zien op het gebied van innovatie. In het interieur was vooral de nieuwe koers voor het interieur interessant.

Toch is er nu sprake van achterstand. Ja, de auto kreeg in 2017 een grondige facelift en op een paar belangrijke punten is hij nog helemaal up-to-date, maar op het gebied van infotainment niet meer. Bij het introduceren van de nieuwe A-Klasse en CLS stapte Mercedes over op hun nieuwe infotainmentsysteem genaamd MBUX. De nieuwe interface van Mercedes werkt met een touchscreen en het zwevende touchpad boven een draaiknop is weg: alles moet met je vingers. De facelift van de S-Klasse W222 draait nog op de laatste versie van Comand. Je kunt dus nog steeds je rug op vijf verschillende manieren laten masseren, maar moet dat instellen met een draaiknop.

Inhaalslag

Voor dit jaar staat echter een nieuwe Mercedes S-Klasse op de planning. Deze nieuwe generatie (W223) moet weer toonaangevend zijn. Ja, we hebben de auto al eens gezien in vol ornaat, maar de schermen kunnen ook nog aan. De auto krijg niet alleen ‘eindelijk’ MBUX, maar gaat MBUX nog beter laten werken dan ooit tevoren. Mercedes liet vandaag zien wat dat betekent.

Tesla-scherm

Net zoals dat de term ‘tablet’ vaak vervalt en men automatisch spreekt over een iPad, wordt een gigantisch centraal scherm vaak geassocieerd met Tesla. In plaats van Audi’s tactiek met het plaatsen van twee grote centrale schermen, gaat Mercedes met het interieur van de nieuwe S-Klasse voor één gigantische unit. Alles zal hiermee bediend worden, we zien bijvoorbeeld al de climate control onderin. Tesla gebruikt een 17 inch groot scherm, hoe groot die van Mercedes is wordt niet bekend. Wel wordt bekend dat er gebruik gemaakt gaat worden van OLED-technologie (wat ook in de betere smartphones van vandaag de dag zit) en de bediening met haptische feedback moet aanvoelen als knopjes. Neem dat laatste vooral met een korrel zout. Grafisch zit het echter wel snor, Mercedes krijgt tegenwoordig hulp van NVIDIA, computer-videokaartgigant, als het gaat om schermen en dergelijken.

Tellers

Eenzelfde scherm (zonder touchscreen-mogelijkheid) zal dienst doen als tellers. Dat trucje kennen we uit de huidige MBUX-lineup. Zo kun je hier alle info krijgen die je maar wenst. Klassieke tellers, digitale snelheidsmeter en/of toerenteller, een grote weergave van je navigatie, een nachtzichtcamera: alles kan! Het wordt bediend met knopjes op het stuur.

Knopjes eruit

Want ook daar is Mercedes trots op: die knopjes zijn in de minderheid wat betreft mechanische bediening. Door het grote touchscreen kon Mercedes 27 knopjes overbodig maken. Knopjes zijn echter sowieso niet wat Mercedes graag wil dat jij gebruikt in je S-Klasse interieur, want ook ‘Hey Mercedes!’ krijgt de nodige updates. Deze kreet zorgt ervoor dat een assistent à la Siri je op je wenken bedient. Nieuw in de S-Klasse is bijvoorbeeld dat geïdentificeerd kan worden wie spreekt, zodat de juiste persoon zijn wensen worden vervuld. Roep je bijvoorbeeld ‘ik ben moe’, dan start de auto automatisch een wellness-programma voor je (‘ENERGIZING Comfort Control‘). En ten slotte wordt ‘Hey Mercedes!’ gecombineerd met de Mercedes me-app op je telefoon, die weer in verbinding staat met hulpservices van Mercedes en bijvoorbeeld het instructieboekje. Kortom: voor bijna alles hoef je nu helemaal niks meer aan te raken.

Nog even geduld

Mercedes is trots en stuurt een halve thriller onze kant op over het interieur van de S-Klasse, om maar eens aan te tonen dat de W223 weer één brok innovatie wordt. Wanneer we de nieuwe S te zien krijgen is nog niet concreet bekend, maar het lijkt erop dat alle puzzelstukjes beginnen te passen.