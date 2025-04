Nieuwe Mercedes wapent zich tegen de verveling

Mercedes komt met een model en je vervelen lijkt bijna onmogelijk.

Wat is de beste auto voor luxueus personenvervoer? Een Mercedes S-Klasse? Ja, dat zal een goede optie zijn. Een GLS misschien des te meer, dan heb je meer ruimte, hogere instap en door de extra rijhoogte betere demping. Vraag je het iemand uit Azië, dan is er maar één antwoord mogelijk: een busje. Gewoon, wat we hier kennen als een Mercedes Vito, maar dan helemaal luxe aangekleed. Zo zijn die er in vele soorten en maten, scoort Toyota goed met de Alphard/Vellfire en zijn vele Chinese merken bezig met luxe busjes, zoals de Zeekr 009 en gelijkwaardige Volvo EM90. Zoals gezegd is de markt voor aangepaste Vito’s (of V-Klasses) enorm en daar gaat Mercedes een steentje aan bijdragen.

VLE en VLS

Vandaar dat Mercedes op de autoshow van Shanghai met een volledig nieuw model komt, onder een eveneens volledig nieuwe naam. De peoplemover van Mercedes gaat VLE heten. Het lijkt erop dat deze de rol van de V-Klasse op zich neemt. Daarboven komt nog een ultra-luxueus model waar je echt een S-Klassegevoel krijgt in een busje. Die gaat VLS heten. Wat het merk van plan is, wordt getoond als concept car genaamd Vision V. Dus de productieversie duurt nog heel even.

Nooit meer vervelen

En om de titel even uit te leggen: de Mercedes Vision V wordt een oase van luxe in de moderne wereld. Daar past ook een middel tegen de verveling bij. Je kent wellicht de klaptafeltjes uit de Mercedes-Maybach-modellen, die krijgt de Vision V ook. Maar dan met een schaakbordmotief. Tenminste, het is écht een schaakbord en ook een set glazen en aluminium schaakstukken krijg je erbij. Kan jij lekker achterin je andere passagier inmaken terwijl je onderweg bent. Wel lange ritten maken, want een goed spel schaken wil nog wel eens lang duren.

Er wordt verder nog niet heel veel duidelijk over de Mercedes Vision V, of ‘ie bijvoorbeeld elektrisch wordt zo ja of zo nee. We verwachten eigenlijk van wel, of dat beide aandrijvingsvormen mogelijk worden.