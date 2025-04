Mooiste Jag XJ van Marktplaats is stiekem geen Jaguar

Een schitterende Jaguar XJ op Marktplaats, maar de badges zetten je op een ander spoor.

Ah, Jaguar. Een heerlijk door en door Brits merk, maar je moet wel gevoel voor humor hebben. Een slecht verzorgde Jaguar (en/of goedkope exemplaren) zullen een verhoogd risico hebben op technisch euvel. Zo heeft waarde collega Nicolas ondervonden hoe het nou is om met een Jaguar XJ8 (X350) te leven en het waren leuke maanden. Veel langer heeft het niet geduurd voordat de XJ een zorgenkindje werd.

Jaguar XJ

En da’s jammer, want de XJ X350, de laatste generatie voordat Tata kwam met een volledig nieuw gamma, was een gaaf apparaat. Het lijnenspel werd overgenomen van de oudere Jags, maar in een nieuw jasje gestoken. De ranke sedan oogt bepaald niet verouderd, nog steeds niet eigenlijk in de juiste specificatie. Zoals dit bordeauxrode exemplaar op Marktplaats: hoe fraai wordt het? Er is bij deze auto één ding wat je moet inleveren. En dat is, gek genoeg, het Jaguar-logo.

Daimler Super Eight

Deze Jaguar XJ is namelijk een Daimler Super Eight. Hoe zat dat ook alweer? Daimler is één van de oudste merken ter wereld en haalt zijn oorsprong uit het werk dat Gottlieb Daimler verrichte, niet geheel toevallig het Daimler-gedeelte uit Daimler-Benz. Dit waaide over naar het Verenigd Koninkrijk, waar Daimler in 1896 gesticht werd als één van de oudste Britse automerken ooit. Dat duurde tot 1960, toen Jaguar Daimler overkocht. Daarna kwam het in handen van BMC (of BMH), British Leyland, en toen weer Jaguar. En daarna Ford en Tata, uiteraard toen die merken Jaguar overkochten. Los van al deze eigenaarschappen is Daimler altijd nauw verwant geweest aan Jaguar om modellen van het merk onder eigen naam uit te brengen. Soms als eigen model, soms als Daimler-uitvoering van Jaguar.

Ten tijde van de X350 had je in elk geval deze Daimler Super Eight die dus onder eigen merk uitgebracht werd. Je kan dat simpelweg zien als het summum van de XJ. Een beetje alsof het een Maybach S-Klasse is. De Daimler Super Eight was er enkel met dezelfde specs als de XJR, dus de V8 met 400 pk, enkel als lange wielbasis en enkel super-de-luxe. Ter context, een XJ Sovereign kostte des tijds zo’n 120.000 euro en een XJR 135 ruggen, de Daimler mocht voor niet minder dan 165.000 euro de dealer uit. Het exemplaar van vandaag toont wel aan wat je daarvoor krijgt.

We zien veel chroom, dit rode kleurtje (optioneel, maar zeker chique genoeg) en die briljante meerspaaks velgen die je eigenlijk wel moet hebben. Daimler had ergens in de historie een motorkapornament (zoals de Leaper van Jaguar) maar dat blijft je helaas bespaard. Je bent onderweg met 5,22 meter aan auto, wat je vooral merkt in 3,16 meter aan wielbasis.

Interieur

Concreet merk je het in extra beenruimte achter, waar je als een koning zit in de Daimler Super Eight. Heerlijke instelbare stoelen, klaptafeltjes, tv’s in de hoofdsteunen en een centraal bedieningspaneel. Ook mag een middenconsole met bekerhouders en armsteunen niet ontbreken. Nog best riant voor een auto uit 2006. De chauffeur is ook niet minder bedeeld met beige leder overal, hout op het dashboard en het stuurwiel en natuurlijk die smeuïge V8 onder de rechtervoet.

Kopen

Voor een Jaguar XJ uit 2006 is de Daimler Super Eight niet goedkoop, maar dan heb je wel een veel duurder exemplaar, van de eerste eigenaar, in heerlijke samenstelling met 133.000 kilometer op de klok. Het is een wat bijzonder alternatief voor een S-Klasse of misschien zelfs Bentley Flying Spur, maar wel een hele Britse. Want ouder dan Daimler wordt het niet. Ook al is het gewoon een Jaguar. Niet doorvertellen, hè?

Je mag deze Daimler bemachtigen voor 27.950 euro op Marktplaats, als je wil. Of durft.