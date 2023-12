Hyundai Ioniq 5 uit 2022 gesloopt door kapot accupakket

Hoe belandt een Hyundai Ioniq 5 uit 2022 op de schroothoop? Een kapot accupakket kan hem al de das om doen.

De schroothoop is een bijzondere plek om tot realiteit te komen. Op eentje in Zwolle lag recent bijvoorbeeld een SEAT Ibiza uit 2008. Nou kan er een hoop aan de hand zijn, maar het is niet ondenkbaar dat iemand zo’n auto al financieel gezien heeft op gereden. Voor niet-petrolheads wordt een auto die ‘op’ is natuurlijk snel afgedankt. En het soort auto dat daar eindigt wordt gemiddeld gezien steeds nieuwer.

Hyundai Ioniq 5 gesloopt

Vanuit Canada komt nieuws dat het ook heel anders kan. Daar is iemand gedwongen om zijn Hyundai Ioniq 5 te slopen. Dat is helemaal nog niet zo’n nieuwe auto en dit exemplaar kwam dan ook uit 2022. Hoe is zo’n auto al af?

Total loss

De Hyundai Ioniq 5 werd namelijk total loss verklaard nadat het batterijpakket er de brui aan gaf. Van onderen was het pakket beschadigd geraakt door een klap, waardoor het accupakket niet meer naar behoren functioneren. Dat kan Hyundai wel oplossen, maar voor niet minder dan een aardig exorbitante 60.000 Canadese dollars. Dat is, inderdaad, meer dan de auto waard is. Het lijkt bijna op je smartphone: als de accu kapot is kan je net zo goed een nieuwe kopen.

Langdurigheid

Dat werd de eigenaar van de Ioniq dan ook aangeraden door ICBC, de verzekeringsorganisatie in kwestie in British Columbia. De Hyundai Ioniq 5 uit 2022 werd afgeschreven en belandt waarschijnlijk op de schroothoop. Nou zal het voor de eigenaar wel goed komen, maar er wordt wel aan de bel getrokken. Een journalist uit zorgen over de hoge kosten van accupakketten. Als deze niet goedkoper worden, zullen dit soort verhalen vaker voorkomen en gaan we het steeds minder lang doen met onze auto’s.

Een bijzonder individueel geval dus, maar het zou een wake up call moeten zijn voor autofabrikanten. (via Vancouver Sun)

Met dank aan Benjamin voor de tip!