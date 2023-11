Nieuwe naam AlphaTauri: Racing Bulls

Er is een nieuwe naam voor AlphaTauri: Racing Bulls.

Een naam is maar een naam, aldus Johan Ter Steegen. Dat is niet alleen bij politieke partijen het geval, waarbij het CDA onder diverse namen meedoet. Nee, het is ook bij Formule 1-teams het geval.

In veel gevallen verandert de naam met de komst van een grote nieuwe sponsor of een nieuwe eigenaar. Alfa Romeo Racing is natuurlijk gewoon nog altijd Sauber, bijvoorbeeld. En toen Lawrence Stroll Force India kocht, heette het ineens Racing Point. Na 1,5 jaar vroeg zoonlief Lance Stroll het automerk Aston Martin voor sinterklaas en de rest is geschiedenis.

Nieuwe naam voor AlphaTauri

De meest recente ontwikkeling qua namen is die nieuwe naam van AlphaTauri: Racing Bulls. Althans, er gaan zeer hardnekkige geruchten dat het team een nieuwe naam krijgt van volgend jaar.

De naamsverandering van AlphaTauri is wel een heel vreemde vanwege meerdere redenen. Ten eerste was de naam net al gewijzigd. Tot en met 2020 was het namelijk gewoon Scuderia Toro Rosso. Sindsdien heet het AlphaTauri, vernoemd naar het kledingmerk van Red Bull. Maar nu wordt het dus – met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid – omgedoopt tot ‘Racing Bulls’. Waarschijnlijk zijn ze fan van Jake LaMotta daar in Faenza.

Alles wordt nieuw

Er gaat een hoop veranderen bij het zusterteam van Red Bull, het is dus meer dan alleen een nieuwe naam voor AlphaTauri. Alles gaat op de schop. Na jarenlange trouwe dienst verlaat Franz Tost het juniorenteam. Ook komen er een paar grote nieuwe sponsoren bij. Een nieuwe naam betekent automatisch ook een nieuw logo en kleurenschema.

AlphaTauri blijft alsnog gewoon het kledingmerk met Red Bull als eigenaar. Er was een overeenkomst om 4 jaar samen te werken. Die vier jaren zijn nu achter de rug. De coureurs blijven echter wel hetzelfde: Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda, met wellicht halverwege het seizoen Sergio Pérez?

Via: Autosport

Met dank aan Eline voor de tip!