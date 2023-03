AlphaTauri niet te koop, aldus AlphaTauri

AlphaTauri is ineens NIET te koop. Maar ze willen wellicht nog wel verhuizen.

Er doen een hoop geruchten de ronde omtrent Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri. In de Formule 1 wemelt het altijd van de geruchten. Het is eigenlijk maar een klein circus dat onderweg is. Logisch dat een geruchtje als een lopend vuurtje rond gaat. Er zijn diverse geruchten op dit moment Zo heeft Christijan Albers ‘een gevoel’ dat ze bij Red Bull van Helmut Marko af willen.

Een ander gerucht omtrent Red Bull dat een stukje sterker is, gaat over AlphaTauri. Dat team zou namelijk in de verkoop staan. Volgens Franz Tost is het echt keiharde kwats. Hij kan het weten, want hij is al sinds 2005 de teambaas van het juniorenteam.

AlphaTauri niet te koop

En het is niet dat Tost dit zegt omdat hij graag zijn baan wil behouden. Hij heeft bevestiging gekregen van Oliver Mintzlaff. Dat is de nieuwe CEO van Red Bull sinds Dietrich is overleden vorig jaar.

Of beter gezegd, CEO van de sportprogramma’s van Red Bull, waar Formule 1 onder valt. Voorheen was hij directeur van Red Bull Leipzig. Kortom, het ziet ernaar uit dat AlphaTauri nog wel eventjes blijft.

Zeker omdat men met een juniorenteam jong talent kan stallen. Kijk naar die hele cluster-**** bij Alpine met Oscar Piastri. Dat had Red Bull kunnen voorkomen door de jonge hond met potentie te stallen bij het juniorenteam, zoals ze met Verstappen en Vettel hebben gedaan.

De geruchten kwamen overigens niet uit de hersenpan van een punten scorende Formule 1-coureur van Nederlandse afkomst (nee niet Robert Doornbos, die heeft namelijk geen punten gehaald), maar het Duitse Auto, Motor und Sport.

Clausule Paul Stoddart

Een ander punt werd namelijk niet benoemd door Franz Tost. Dat gaat om een uiteindelijke verhuizing. AlphaTauri is gevestigd in Faenza, Italië. Dat is een overblijfsel van Minardi. De toenmalige eigenaar Paul Stoddart verkocht het team in 2005.

Hij wilde echter dat het goed zou komen met zijn werknemers en toeleveranciers. Daardoor wilde hij het team verkopen aan een partij die in de F1 doorgingen én in Faenza zouden blijven. Dat laatste staat ook in daadwerkelijk als clausule in het contract.

Overigens is die clausule al verjaard, dus een verhuizing van Faenza naar ergens in de buurt van Milton Keynes zou een optie kunnen zijn. Ondanks dat Red Bull een topseizoen heeft gehad, zijn de kosten van AlphaTauri alsnog te hoog. Daarbij moeten we wel aantekenen dat het prijzengeld substantieel lager was door een matig seizoen. Wellicht dat Nyck de Vries dit jaar vaker in de punten kan rijden.

Via: BBC