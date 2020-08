Dit is de vernieuwde Porsche Panamera

Het design van de vernieuwde Porsche Panamera is lichtjes aangescherpt, maar de belangrijkste updates zijn onderhuids te vinden.

Het afgelopen jaar was het vooral het kleinere elektrische broertje van de Panamera – de Taycan – dat de show stal. Nu is het tijd om de Panamera weer even in de spotlight te zetten. De tweede generatie van Porsches vierdeurscoupé is namelijk alweer vier jaar in ons midden en dat betekent: tijd voor een facelift.

Porsche heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Panamera optisch en motorisch bij te werken. Van dat eerste moet je niet teveel verwachten. Porsche doet bij compleet nieuwe generaties al geen schokkende veranderingen, dus bij een facelift zeker niet.

Optische aanpassingen

De uiterlijke wijzigingen zijn dan ook subtiel. De SportDesign-voorbumper die eerst optioneel was is nu standaard op alle varianten, die nu dus allemaal wat sportiever ogen. De Turbo S (komen we ze op terug) heeft een nieuwe voorbumper met grotere luchtinlaten. Aan de achterkant is het design ook licht aangepast. De achterlichten lopen nu meer vloeiend in elkaar over.

4S E-Hybrid

Op motorisch vlak zijn er meer veranderingen. Zo is er nu een 4S E-Hybrid in plaats van een 4 E-Hybrid. Dat betekent dus meer vermogen. De 136 pk sterke elektomotor en de 440 pk sterke V6 zorgen samen voor een systeemvermogen van 560 pk. 0-100 km/u is daarmee in 3,7 seconden gepiept en vervolgens kun je doorknallen tot 298 km/u. Volledig elektrisch kom je 54 km ver.

GTS

De GTS is de meest recente versie van de Panamera. Toch heeft Porsche deze modelvariant ook alweer een update gegeven. Het vermogen is gestegen van 460 pk naar 480 pk. Een sportuitlaat is nu standaard waardoor de V8 nog beter te horen is. Het instapmodel (gewoon de Panamera dus) heeft nu overigens een biturbo V6 gekregen. Het vermogen is desondanks met 330 pk hetzelfde gebleven.

Turbo S

De bovenkant van de prijslijst zag er tot op heden een beetje raar uit bij de Panamera. De Turbo met 550 pk kostte namelijk €216.100, terwijl de Turbo S E-Hybrid met 680 pk €202.600 kostte. Welkom in Nederland.

Deze situatie gaat nu veranderen, want de Turbo wordt vervangen door de Turbo S (zonder E-Hybrid dus). Deze krijgt 630 pk en 820 Nm koppel, waar de Turbo 550 pk en 770 Nm koppel had. Dit is goed voor indrukwekkende cijfers voor een auto van dit formaat: 0-100 in 3,1 seconden en een topsnelheid van 315 km/u.

Zowel de Turbo als de Turbo S E-Hybrid zijn uit de prijslijst verdwenen. Het is echter goed mogelijk dat de Turbo S E-Hybrid nog terugkeert als het voordelige topmodel. Wie moet anders de concurrentie aangaan met de hybride AMG GT 73 4-Door?

Onderstel

Tot slot heeft Porsche buiten het design en de aandrijflijn om nog een aantal zaken geoptimaliseerd bij de vernieuwde Panamera. Zo is het onderstel met de driekamer-luchtvering, actieve rolstabilisatie en Torque Vectoring verder doorontwikkeld en aangepast aan de specifieke varianten. De stuurinrichting en de banden zijn eveneens nieuw.

Prijzen

De prijzen zijn ook meteen bekend. Die beginnen bij €130.000 voor het instapmodel. De nieuwe 4S E-Hybrid kost met €136.500 maar €1.100 meer dan de Panamera 4, terwijl je wel 230 pk extra hebt. Die keuze is dus niet heel moeilijk. Een GTS heb je vanaf €195.100 en de echte krachtpatser, de Turbo S, is er vanaf €245.000.

Concurrentie

De Panamera heeft onder meer concurrentie in de vorm van de Maserati Quattroporte. De benzineversie is er vanaf €183.600. Je krijgt dan een V6 met 530 pk. In tegenstelling tot de Panamera is de Quattroporte ook als diesel leverbaar. Aston Martin heeft ook nog de Rapide S in de showroom staan, die je voor €267.979 mee kunt nemen. Er is alleen niemand die dat doet.

De belangrijkste concurrentie komt dan ook uit Duitse hoek in de vorm van onder meer de AMG GT 4-Door. Die is er vanaf €122.790. Met 367 pk heb je meer vermogen voor minder geld in vergelijking met de instap-Panamera. Je kunt ook nog gaan voor de RS7 (vanaf €186.737) of de M8 Gran Coupé (vanaf €195.703). Deze auto’s zijn qua vermogen vergelijkbaar met de Turbo S maar kosten een halve ton minder. Maar ja, dan heb je geen Porsche.

De vernieuwde Panamera is per direct te bestellen en staat vanaf oktober te pronken in de diverse Porsche Centra.