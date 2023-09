Nieuwe Nederlandse zonneauto is een Lightyear, maar dan hoog

Wat krijg je als je de vormen van een Lightyear vertaald naar een hogere auto? Nou eh… dit dus.

Nederland is niet een land wat bekend staat om haar vele zonuren, maar er wordt hier wel volop gewerkt aan zonneauto’s. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Lightyear, maar er worden ook volop zonneauto’s gebouwd op de TU Delft en TU Eindhoven.

Het Solar Team van die laatste universiteit heeft nu weer een nieuwe zonneauto ontwikkeld: de Stella Terra. Waar dit meestal hele lage auto’s zijn, is het deze keer juist een hoge auto. Niet omdat dit tegenwoordig zo hip is, maar omdat het auto moet zijn die off-road kan.

De vorm van de auto komt bekend voor, want de Stella Terra ziet er en profil uit als een opgehoogde Lightyear 1. De auto verhoudt zich een beetje tot de Lightyear zoals een Model Y zich verhoudt tot een Model 3. Mooi is anders, maar goed, het gaat om de techniek.

Laten we het daarom over de techniek hebben: deze off-road zonneauto heeft een actieradius van 630 km, puur op de zon. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de zon schijnt. Met deze auto moet je dus off-road gaan rijden in Afrika, niet in Scandinavië.

Om het concept van een zonneauto te laten werken is het belangrijk dat het gewicht laag blijft. De dames en heren van TU Eindhoven hebben het gewicht daarom weten te beperken tot 1.200 kg. Het vermogen is niet bekend, maar de Stella Terra heeft een (begrensde) topsnelheid van 145 km/u.

Solar Team Eindhoven heeft tot nu toe alleen nog maar in Nederland gereden met de Stella Terra, maar dat is eigenlijk niet waar deze auto thuishoort. Daarom gaan ze in oktober de Afrikaanse zon opzoeken. In Marokko willen ze een tocht van een kleine 1.000 km maken, die eindigt in de Sahara.

Foto’s: Solar Team Eindhoven/Bart van Overbeeke