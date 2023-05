Lightyear-baas: kwestie van tijd voordat de zonneauto doorbreekt

Na alles wat er gebeurd is ziet Lightyear-CEO Lex Hoefsloot het nog altijd zonnig in.

Als je een automerk uit de grond wil stampen heb je een flinke dosis optimisme nodig. Vaak blijkt dat uiteindelijk misplaatst, maar ja, zonder optimisme gebeurt er niks in de wereld. Lightyear-oprichter Lex Hoefsloot ziet de toekomst nog steeds rooskleurig in, ondanks het feit dat de hele toko over de kop ging.

Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen heeft Lightyear toch weer een doorstart gemaakt. Ze gaan zich nu focussen op de Lightyear 2, wat een betaalbare zonneauto zou moet worden. Dat is nóg moeilijker dan een dure zonneauto op de markt zetten, maar Hoefsloot is ten slotte een optimist.

Met de doorstart is Lightyear wel flink gekrompen. Van de 650 man die ze in dienst hadden staan er nu 550 op straat. Lightyear gaat dus door met een clubje van 100 man. Dat is nog aardig wat voor een Nederlands bedrijf, maar natuurlijk niet voor een autofabrikant.

Een flink deel van de inboedel is natuurlijk ook weg, want die werd geveild. Inclusief Ligthyear One-prototypes. Lightyear heeft de drie beste auto’s echter zelf weer gekocht. Het gaat daarbij om auto’s die “bijna RDW-goedgekeurd” zijn. Desalniettemin is het bedrijf natuurlijk flink uitgekleed.

Toch heeft Lex Hoefsloot er geen moment aan gedacht om de handdoek in de ring te gooien, zo zegt hij in de podcast Doorzetters. “Ik heb er nooit echt over getwijfeld om te stoppen, maar er zijn wel moment dat je denkt van: potverdorie, hoe gaan we hieruit komen?”

Toch gelooft Hoefsloot nog altijd 100% in zijn product. “Het is zo logisch. Uiteindelijk lossen we de grootste problemen op die elektrische auto’s nu hebben: range, laadpalen en kosten,” aldus de Lightyear-CEO. Volgens hem is het een kwestie van tijd voordat de zonneauto aanslaat en ook de rest van de industrie daarin meegaat. We gaan het zien…