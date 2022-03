Dikke LC500 komt eindelijk WEL naar ons land toe

Deze extra dikke LC500 kun jij gelukkig ook kopen.

De Lexus LC is een van de gaafste GT’s van het moment. Het is een heel verfrissende auto die niet probeert een Duitse, Britse of Italiaanse GT na te doen. Het is een origineel Japanse auto en daar is ‘ie maar wat trots op. En terecht. Van de LC500 hebben we diverse malen bijzondere en gave special editions voorbij zien komen.

Deze waren zonder uitzondering bijzonder cool, maar helaas in de meeste gevallen niet bestemd voor Nederland. De Nederlandse markt is relatief klein en Japans + Premium werkt hier nog niet zo goed als in de Verenigde Staten, het midden-oosten of zelfs het Verenigd Koninkrijk. Gelukkig komt daar met deze dikke LC500 verandering in, want hier is de LC500 Hokkaido Edition.

Dikke LC500

Hokkaido is een vulkanisch eiland in het noorden van Japan. Kijk maar naar wat filmpjes op Youtube. Niet alleen de natuur is er schitterend, dankzij de vele hoogteverschillen en bochten zijn de wegen er fantastisch. Ondanks zijn naam is deze Lexus voornamelijk bedoeld als relaxte en luxe Gran Tourer.

Het interieur van deze dikke LC500 is rood met zwart, maar dan niet op de traditionele wijze. De stoelen en het dashboard zijn bekleed met zwart leder, net als het stuurwiel en de pookknop. De middenarmsteun en bedieningspaneel zijn echter van rood leder.

Ook een gedeelte van de deurpanelen zijn rood, terwijl daarboven zwart stof en leder gebruikt is. De stiksels zijn contrasterend. Dus op de rode vlakken zijn de stiksels zwart en vice versa.

Exterieur LC500 Hokkaido Edition

Qua exterieur kun je kiezen uit vier kleuren: Graphite Black (zwart), F White (wit), Sonic PLatium (zilver) en Flare Red (rood). Uiteraard moet je voor de laatste gaan. Daarnaast zijn er meer uiterlijke kenmerken specifiek voor de LC500 Hokkaido Edition.

Zo is de grille nu niet verchroomd, maar zwart. De behuizing voor de achterlichtunits is nu ook zwart. Als kers in de appelmoes krijg je ook nog eens speciale lichtmetalen velgen met een diameter van 21″.

Dan de motoren. Daar verandert niets. Je kunt kiezen uit een 3.5 liter hybride (alleen coupé) of een 5.0 V8 (coupé en cabrio). De Hokkaido Edition zal best zeldzaam blijven. De auto is te bestellen vanaf april 2022, aldus Lexus. Prijzen worden ter zijner tijd bekendgemaakt. Er komen slechts 40 exemplaren naar heel Europa.

