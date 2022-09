De nieuwe Nissan X-Trail is een uitstervend ras

Je kunt gewoon een volledig vernieuwde Nissan X-Trail kopen. Maar ga je dat ook doen?

Zo’n twee maanden geleden kregen we de nieuwe Honda CR-V te zien. Een auto die Europa al vroeg voorzag van een SUV, in de tijd dat het eigenlijk een soort milde terreinwagens waren. Toen bespraken we al het nut van zo’n eigenlijk al te grote auto voor het huidige Europa. De wonderen zijn de wereld echter nog niet uit: de CR-V komt onze kant wederom op. Net als de nieuweling van vandaag. Dit is de nieuwe Nissan X-Trail.

Nissan X-Trail

Hoe zat het ook alweer? De Nissan X-Trail kwam in 2000 onze kant op als een soort milde versie van de Patrol. Beschikbaar met een 2.0 of een 2.5 liter benzinemotor of een 2.2 liter grote diesel en met vierwielaandrijving. Dit was de periode dat SUV’s nog een beetje tijd nodig hadden om zichzelf te definiëren.

De Nissan X-Trail werd nog redelijk verkocht hier in Nederland voor wie een potente, degelijke familie-SUV zocht die soms best zijn mannetje kan staan in het onverharde. Langzaam werd wel duidelijk dat als allrounder de kleine Qashqai een betere optie is. In 2014 schakelde Nissan de X-Trail samen met de Amerikaanse Nissan Rogue. Voor ons betekende het dat de X-Trail min of meer de opvolger werd van de zevenzits Qashqai+2: het werd een Qashqai met zeven zitplaatsen. In Amerika heette de Qashqai dan ook Rogue Sport, als ‘kleine’ X-Trail.

Nieuwe Nissan X-Trail

Goed, dat even als achtergrond. De verkoopcijfers van de Nissan X-Trail kun je het best beschrijven als ‘schommelend’. Het beste jaar was 2005, maar in 2016 was er ook even een piek. Het is dus niet helemaal juist om te concluderen dat de X-Trail helemaal onnodig is voor ons land, maar om gigantische volumes gaat het niet. Je gaat je toch afvragen of een auto van dit kaliber nog wel gaat, of eigenlijk kan scoren. Nissan durft het aan: het merk presenteert de gloednieuwe X-Trail en hij is ook gewoon voor ons. Hoe gaat Nissan ervoor zorgen dat wij deze grote vriendelijke reus willen kopen?

Exterieur

Om mee te beginnen: de nieuwe Nissan X-Trail is qua styling weer helemaal up-to-date. We herkennen een hoop nieuwe Qashqai in de nieuwe X-Trail. Bot gezegd is het ook nog steeds gewoon een zevenzits Qashqai.

Interieur

Ook van binnen is het allemaal zoals je verwacht: alles is weer helemaal modern, maar er worden geen grenzen verlegd. Een digitale tellerbak, een redelijk groot multimediascherm, een draadloze telefoonoplader: je hebt het allemaal. Nissan zegt dat er veel aandacht is besteed aan de ergonomie en hoe alles aanvoelt. Dat klinkt goed, maar of het ook werkt moet natuurlijk blijken.

Technologie

De nieuwe Nissan X-Trail komt beschikbaar met de e-POWER aandrijflijn. Kort gezegd is dit het integreren van vele EV-achtige zaken in de aandrijflijn zodat je een ‘EV-gevoel hebt zonder ooit te hoeven opladen’. Uiteraard betekent het in de echte wereld dat de auto wel gewoon een benzinemotor heeft, maar gecombineerd met een elektromotor.

Je kunt, net als andere hybride- en EV-modellen van Nissan, rijden met één pedaal. Met een milde versie van het one-pedal-driving in de X-Trail kun je optrekken en afremmen door het indrukken en loslaten van enkel het gaspedaal.

Specs

Concrete specs zijn als volgt. De X-Trail is te allen tijde een hybride en tevens altijd gekoppeld aan een 1.5 liter viercilinder. Deze is ofwel voorwielaangedreven ofwel vierwielaangedreven met Nissan’s e-4ORCE vierwielaandrijving. Dat is een systeem dat met de hybridemotor samenwerkt om alle wielen aangedreven te krijgen. De voorwielaangedreven versie levert 204 pk en de e-4ORCE levert 214 pk. Beide versies leveren 330 Nm.

Een poging dus om de Nissan X-Trail met hybride aandrijving een schone auto te maken. Hopelijk drukt dat de prijs een beetje en is de auto hier te betalen. Concrete info over de Nederlandse markt, zoals prijzen, worden later bekend gemaakt.