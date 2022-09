Gelukkig: de nieuwe Ford Transit komt ook nog met verbrandingsmotor

Goed nieuws voor alle kilometervreters: de nieuwe Ford Transit komt er ook gewoon nog als diesel. En als PHEV.

Een elektrische bus kan best interessant zijn als ondernemer. Los van het feit dat het een stukje ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ is, zitten er ook de nodige financiële voordelen aan. Ook niet onbelangrijk.

In de categorie elektrische bedrijfswagen maakten we onlangs kennis met de nieuwe Ford E-Transit. De specificaties vallen op zich niet tegen. De range van 380 km is groter dan die van de concurrentie en qua trekgewicht doet de E-Transit niet onder voor een normale bus.

Toch is een actieradius van 380 km (op papier) nog steeds te krap voor de zzp’er die stad en land afreist. Zeker met een afgeladen bus kan de range nog wel eens tegenvallen. Gelukkig komt er naast de E-Transit Custom ook nog gewoon een Transit Custom met verbrandingsmotor. Uiteraard.

Daar kunnen we nu meer over vertellen. Ford maakt vandaag bekend welke motoren de nieuwe Transit Custom krijgt. Er is de keuze uit maar liefst vijf motorvarianten. Om te beginnen zijn er vier EcoBlue-dieselmotoren, met respectievelijk 110, 136, 150 en 170 pk.

Voor degenen die geen elektrische bus willen én geen diesel is de nieuwe Transit er ook weer als plug-in hybride. Handig voor milieuzones. Deze deelt zijn aandrijflijn met de Kuga PHEV. Dat betekent dat je de beschikking hebt over een 2,5 liter viercilinder benzinemotor en een 11,8 kWh batterij. Daarmee kun je tot 57 km volledig elektrisch rijden. Het systeemvermogen bedraag 224 pk.

Naast zeven motorvarianten (de twee versies van de E-Transit meegerekend) valt er nog meer te kiezen. Zo zijn er vier verschillende carrosserievarianten, variërend in hoogte en lengte. Uiteraard wordt de Transit wederom als gesloten bestelauto geleverd, met dubbele cabine én als personenbus.

Qua transmissie is er de keuze uit een zesgeschakelde handbak of een achttraps automaat. Waar de E-Transit achterwielaangedreven is, heeft de normale Transit gewoon voorwielaandrijving. Bij de dieselversies is vierwielaandrijving echter ook mogelijk. Sterker nog: als je voor de automaat gaat heb je altijd vierwielaandrijving.

De keuze is reuze, maar je hebt nog genoeg tijd om daarover na te denken. Net als de E-Transit laat ook de reguliere Transit Custom nog even op zich wachten. Wel zullen de dieselversies eerder leverbaar zijn dan de E-Transit. Die zal vanaf medio 2023 geleverd worden. De PHEV en de volledig elektrische E-Transit zullen later in het jaar hun opwachting maken.