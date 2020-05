Nieuwe Porsche 911 gekocht? Zo volg je het productieproces

Als een pakketje kun je het productieproces van een nieuwe Porsche 911 volgen.

Een nieuwe auto kopen is een geduldig proces. Zeker als het geen doorsnee Kia, Volkswagen of Toyota is, maar het je aankomende sportwagen betreft. De auto samenstellen is natuurlijk leuk. Dit is eigenlijk pas het begin van het proces. En dan maanden wachten tot je samengestelde auto eindelijk klaar is..

We leven in een tijdperk van track & trace. Via een app of site kun je in stapjes volgen hoe je goedkope onderbroeken vanuit China naar je thuisadres in Nederland komt. Porsche gaat precies hetzelfde doen. Nee, geen onderbroeken maken, maar laten zien hoe het ervoor staat met je bestelling.

Ze noemen het de Porsche Track Your Dream service. Met dit nieuwe platform kan het productieproces van je nieuwe Porsche 911 gevolgd worden. Als voorbeeld neemt men een bestelling in Noord-Amerika. Vanaf het moment dat de Porker van de band rolt in Zuffenhausen, tot het moment dat je 992 klaar is om de oversteek te maken. Het valt allemaal te volgen met deze service.

Natuurlijk is dit een extra. De dealer informeert je immers wel wanneer je nieuwe 911 is gearriveerd. Het is echter een stukje service en leuk om je bestelling zo te volgen. Bovendien is Porsche Track Your Dream meer dan een simpele track & trace service. Op de assemblagelijn hangen camera’s en je kunt live meekijken hoe je 992 gebouwd wordt. Hoe gaaf is dat? In totaal brengt Porsche je door middel van een stappenplan met 14 updates op de hoogte.

(Nog) niet in Nederland

Porsche Track Your Dream is gelanceerd in Amerika, Duitsland, Groot-Brittanië, Canada, Zwitserland en Spanje. Het is niet bekend of Nederland op termijn ook gebruik kan gaan maken van deze service. In de nabije toekomst wil Porsche het platform voor meer modellen gaan aanbieden, waaronder de Taycan.