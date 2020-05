‘CEO Aston Martin ontslagen, AMG neemt het over’

De dramatische resultaten van Aston Martin zouden reden zijn voor het ontslag van de CEO.

Het matige presteren van Aston Martin als merk is niet zonder gevolgen. Net als dat een voetbaltrainer vaak vertrekt bij tegenvallende resultaten, gaan er ook zaken op topniveau veranderen bij het Britse luxemerk. Een ontslag binnen Aston Martin voor de CEO lijkt onvermijdelijk.

Tegenvallende resultaten

Dr. Andy Palmer is gesommeerd zijn biezen te pakken nu het merk Aston Martin minder dan 600 miljoen Britse pond waard is. Volgens The Guardian zal aanstaande dinsdag het vertrek van de CEO officieel worden aangekondigd. Het aandeel Aston Martin is de afgelopen jaren flink verdampt. In vergelijking met twee jaar geleden is het aandeel maar liefst 98 procent in waarde gedaald. Een onhoudbare situatie voor de CEO van Aston Martin, met dit ontslag als gevolg. Palmer was sinds 2014 de hoogste baas bij Aston Martin.

Mercedes-AMG topman Tobias Moers

De verwachting is dat AMG-topman Tobias Moers de opvolger van Palmer zal zijn. AMG heeft een aandeel in Aston Martin. Begin dit jaar werd bekend dat ook Lawrence Stroll een groot belang heeft genomen in het luxemerk. Zijn belang nam in maart nog verder toe, omdat de aandelen bijna financieel voor het oprapen lagen.

Voor Aston Martin gaat het nog een bittere pil zijn om uit dit zware weer te komen. De autoindustrie heeft door de coronacrisis grote klappen te incasseren. Op het prioriteitenlijstje van vermogenden staat nu niet bepaald het aanschaffen van een dure supercar of GT.

Hoe nu verder?

Op die vraag zullen ze bij Aston Martin zelf nu ook geen pasklaar antwoord hebben. Zonder geldschieter Lawrence Stroll zou het merk gegarandeerd verdwijnen. Ondanks exclusieve projecten als de Valkyrie, Valhalla en de DBX als volumemodel heeft het merk nog niet de weg naar boven gevonden. Aston Martin verdwijnt volgend jaar ook uit de F1 als titelsponsor van Red Bull Racing. Het ambitieuze project om met de Valkyrie deel te nemen aan Le Mans staat tevens op een laag pitje. Het is te hopen dat het Britse automerk met een rijke autohistorie er weer bovenop gaat komen.