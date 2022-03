Nieuwe regel safetycar, nadelig voor Verstappen?

Op deze manier zou Verstappen GEEN wereldkampioen worden. Er is een nieuwe regel voor de safetycar. Drie keer raden welke.

Oh, wat was het toch spannend vorig seizoen. De laatste race (de GP van Abu Dhabi) leek helemaal in het voordeel van Hamilton te vallen. Na de poepstart van Verstappen en topstart van Hamilton kon Lewis naar P1 rijden. Ondanks het ernstig afsnijden van een bocht na een legitieme inhaalactie van Verstappen, hoefde Hamilton zijn positie niet terug te geven.

Dat plus de uitstekende snelheid van de Mercedes W12 zorgde ervoor dat het erop leek dat Hamilton voor de achtste keer wereldkampioen werd. Ach, wat zitten we te bazelen: je hebt de beelden allemaal gezien. Geniet er maar van, want je zal ze ook nooit meer gaan zien vanaf het komende seizoen.

Nieuwe regel safetycar

De FIA heeft namelijk het reglementenboek aangepast. Ondanks het gemiep van een Britse coureur en Oostenrijkse teambaas, was de maatregel van Michael Masi volkomen legitiem.

Echter, artikel 55.13 is nu aangepast. Deze is nu:

If the clerk of the course considers it safe to do so, and the message ‘LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE’ has been sent to all Competitors using the official messaging system, all cars that have been lapped by the leader will be required to pass the cars on the lead lap and the Safety Car.”

En dat was vorig jaar nog:

If the clerk of the course considers it safe to do so, and the message ‘LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE’ has been sent to all Competitors using the official messaging system, any cars that have been lapped by the leader will be required to pass the cars on the lead lap and the Safety Car.”

Eigen inzicht

Vorig jaar mocht de wedstrijdleiding dit naar eigen inzicht toepassen. ‘Any’ cars is immers niet hetzelfde als ‘all cars’. Bij de laatste race afgelopen seizoen mochten Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc en Sebastian Vettel namelijk zichzelf wél ‘ontlappen’, maar Daniel Ricciardo, Lance Stroll en Mick Schumacher niet.

In principe is het een verduidelijking voor een bijzonder zeldzame situatie. Eentje die zich met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid nooit maar voor zal doen. Daarnaast zijn alle ingrepen van de FIA (mede dankzij de druk van Hamilton en Toto) begrijpelijk, maar zal het waarschijnlijk geen zoden aan de dijk zetten. Er zal altijd een grensgebied blijven en er zal altijd een verschil van perspectief en interpretatie zijn.

Het vak van scheidsrechter is met de VAR er ook niet bepaald makkelijker op geworden, bijvoorbeeld. Enfin, mocht het voorkomen dat twee coureurs met een gelijk aantal punten de laatste race in gaan en er een safetycar de baan op komt, dan weet je wat er gaat gebeuren.