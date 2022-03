Zo gaat de Mercedes EQS SUV eruitzien (+interieur!)

In de aanloop naar de onthulling laat Mercedes alvast het complete interieur zien van de Mercedes EQS SUV.

Zoals wel meer fabrikanten gaat Mercedes het lekker verwarrend maken qua naamgeving van de elektrische modellen. Er is al een Mercedes EQS, maar er komt binnenkort nóg een EQS. Dit wordt een totaal ander model, namelijk een SUV. Deze auto gaat daarom de EQS SUV heten.

Dat wisten we al een tijdje, maar de onthulling is nu niet ver meer weg. Daarom heeft Mercedes de EQS SUV van zijn zwaarste camouflage ontdaan. Niet geheel verrassend ziet dit model eruit als een uit de kluiten gewassen EQC. De auto oogt wat lomp, maar dat valt natuurlijk te verwachten van zo’n grote SUV. De proporties kloppen in ieder geval beter dan die van de BMW iX, dus wat dat betreft is het alvast 1-0 voor Mercedes.

We hebben straks dus de EQC en de EQS SUV, maar daartussenin komt ook nog een EQE SUV. Laat het maar aan Mercedes over om alle segmenten op te vullen. Dat wordt straks weer drie keer kijken om te zien welk model je voor je hebt.

Mercedes deelt niet alleen foto’s, ze hebben ook nog wat nieuws te melden. In Sweet Home Alabama is namelijk een nieuwe accufabriek geopend. Hier zullen zowel de accu’s voor de EQS SUV als de EQE SUV gefabriceerd worden. De rest van de auto zal eveneens in Alabama geproduceerd worden. De GLE en GLS rollen daar momenteel ook al van de band.

Het uiterlijk van de EQS SUV blijft nog gecamoufleerd, maar Mercedes laat al wel alle hoeken van het interieur zien. Als je de foto’s bekijkt snap je waarom ze er geen geheim van maken: het interieur lijkt als twee druppels water op dat van de EQS sedan. Ook hier vinden we dus het inmiddels welbekende Hyperscreen terug.

De belangrijkste toevoeging zien we achterin: daar is namelijk een derde zitrij te vinden. Het aantal elektrische zevenzitters in Nederland is momenteel op twee vingers te tellen, dus dit is een welkome toevoeging. Zeker omdat de EQS SUV achterin ruimer zal zijn dan de EQB en de Model X. Waarschijnlijk is de auto wel iets te duur om als refocontainer dienst te doen.

Wanneer de EQS SUV zijn wereldpremière zal beleven hoeven we eigenlijk niet te vertellen, want dat staat in koeienletters op de auto. Mocht je het toch gemist hebben: op 19 april wordt naast het interieur ook het exterieur van de EQS SUV onthuld.