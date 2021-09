Nieuwe Renault 5 is live met al zijn broertjes

Wat een leuke familie. Renault, ga die nieuwe 5 eens in productie nemen dan!

We hebben de nieuwe Renault 5 al op studioplaatjes gezien. Het echte werk staat op de IAA in München in levende lijve. Het is natuurlijk nog een concept, maar dat mag de pret niet drukken. Voor de gelegenheid heeft de Franse autofabrikant zijn familieleden meegenomen voor een stukje historisch besef.

Met fotograven en cameramensen naast de auto krijg je meteen een beetje de indruk hoe groot de auto is. Met zijn brede uiterlijk krijgen we een beetje het Clio V6 gevoel. Alleen hebben we hier niet met een dikke V6 middenmotor te maken, maar met een elektrische aandrijflijn.

Het is daadwerkelijk de bedoeling dat de nieuwe Renault 5 op de markt gaat komen. Net als de deze week onthulde Mégane, komt de auto op het nieuwe CMF-EV platform te staan. Voordat het zover is moeten de Fransen eerst nog een productieversie presenteren. Want dit is puur een concept. Autofabrikanten kennende zal de uiteindelijke auto een stuk minder dik ogen dan het concept. Maar laten we hopen dat Renault niet een ‘Honda E’ doet met deze 5. Want als B-segmenter ziet deze retro auto er lekker strak en opgepompt uit. Kom maar door!