Renault Mégane E-Tech Electric gelekt! BREEK!

Een Franse wereldprimeur komt een Duits feestje verstoren. Wij hebben de eerste afbeeldingen van de Renault Mégane E-Tech Electric. En raad eens: gewoon elektrisch!

De Renault Mégane loopt weliswaar al een tijdje mee, maar is nog zeker niet op de bejaarde leeftijd. Toch hebben we hier de afbeeldingen van de Renault Mégane E-Tech Electric. Hoe zit dat?

Allereerst moeten we even een man in een regenjas bedanken. Normaal gesproken is deze man bezig opdrachten uit te voeren voor de Baron van Nimwegen. Maar per ongeluk kwam hij deze platen tegen. Aangezien hij ze niet klon gebruiken om die drommelse clown en acrobaat uit te schakelen, heeft hij ze aan @loek gegeven, waarvoor dank!

Primeur!

OK, de Renault Mégane E-Tech Electric. Het is een heuse primeur voor de IAA. De Internationele Auto Austellung belooft een Duits feestje te worden. Maar, gelukkig komt Renault acte de présence geven. Het is de tweede elektrische hatchback van Renault (de eerste was uiteraard de Zoe).

Het is eerste dat ons meteen opvalt: het is niet een 100% hatchback meer. De proporties zijn net even wat anders. Net als bij de Scénic en Espace heeft Renault ervoor gekozen om wat crossover-invloeden toe te passen. Logisch, want iedereen wil tegenwoordig een crossover. Dat is overigens niet de enige reden.

Renault Mégane E-Tech Electric

Want naast het feit dat een crossover-achtige maken van de Mégane een plausibel idee is, was het ook het makkelijkst (waarschijnlijk). De Renault Mégane E-Tech Electric staat op het CMF-EVplatform van Renault-Nissan-Mitsubishi. En een auto die wel al kennen die op dat platform staat is de Renault Ariya. Ook een soort hatchback-crossover achtige.

Qua techniek is het nog even wachten op de exacte details en specificaties. Naar alle waarschijnlijkheid komen er twee accupakketen (40 kW en 60 kW). Met die laatste moet een actieradius van 470 km mogelijk zijn. Of die enorme 90 kW-batterijk uit de Nissan Ariyah ook leverbaar wordt voor de Renault Mégane E-Tech Electric, is niet bekend. We verwachten de officiële introductie héél erg binnenkort, dan weten we meer!

