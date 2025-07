Nieuwste Renault zou hier een topscorer zijn (maar wordt dat niet)

De nieuwste Renault genaamd Boreal is alles wat de Nederlander zou willen en meer, maar hij gaat hier toch niet scoren.

Je zou het niet perse zeggen, maar een kleeft een zekere prestige aan het merk Renault in Europa. Het is echt het vlaggenschip van, nou ja, de Renault-groep. Vandaar dat het merk met de ruit graag onderscheid wil maken tussen hun eigen modellen en de modellen waar kostenbesparingen meer de norm zijn. Want als je zo graag het goedkoopst van het goedkoopst wil, dan koop je maar een Dacia.

Wereldstrategie

Elders ter wereld is Renault juist een merk dat van alle markten thuis is. Sterker nog: veel exportmarkten kennen Renault als een budgetmerk. Dat heeft een reden. In vele markten verkoopt Renault alle modellen van Dacia met een Renault-logo. Zuid-Amerika bijvoorbeeld, maar ook Turkije. Alleen tegenwoordig is het zo makkelijk om iets meer te doen dan enkel de badge te wisselen: dan geef je elke auto ook nog ietsje meer identiteit.

Vorig jaar deed Renault voor hoe ze dat gaan proberen met de Kardian. Dat ziet er wellicht uit als een soort opgehoogde Clio om tot een Captur-achtig model te komen, maar het is veel simpeler. Het is een Renault-sausje met een uniek front op de basis van een Dacia Sandero Stepway. De goedkope Dacia-basis, maar dan met een eigen Renault-gezicht.

Renault Bigster, eh, Boreal

Dat trucje wordt nu overgedaan met de Renault Boreal. En ook die mag dan ogen als een hagelnieuwe, unieke Renault-crossover: de basis is zeer bekend. Je kijkt hier naar een Renault-pyjama op een Dacia Bigster. Maar het is echt meer dan een rebadge, want er is geen Dacia in te herkennen. Alleen in de hard points, maar dat mag. En wat je krijgt is een flinke, bonkige Renault-SUV die op het oog weinig te maken heeft met Dacia.

En we verklappen alvast: de strategie is dan ook om de Renault Boreal aan te bieden in die gebieden waar ze al jaren Dacia’s als Renault bouwen. Dus Turkije, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Europa slaat Renault over met de Boreal, wij krijgen immers de Bigster.

Daarmee zou je zeggen, en daar heb je op zich waarschijnlijk gelijk in, dat we niks te zeuren hebben. Maar bekijk het eens op deze manier. De Bigster kost hetzelfde als de veel kleinere Renault Captur, terwijl de in grootte vergelijkbare Austral dik 11.000 euro meer kost. We gunnen Dacia het beste, maar Renault blijft de populairdere auto in Nederland. Nou is dit geen glazen-bol-voorspelling, maar als je voor de prijs van een Captur zo’n flinke SUV kan plaatsen, heb je toch een topscorer? En zaken waar dit soort rebadges vaak op stuklopen in Europa, zoals veiligheidseisen en uitstootregels, heb je geen last van omdat de Bigster daar ook al goedgekeurd voor is.

Maar goed, Renault kiest ervoor om de Boreal buiten ons bereik te zetten. Hij wordt op dezelfde lijn als de Bigster gebouwd in Turkije en de prijzen worden later bekend gemaakt, waardoor we nog niet weten hoe zo’n erge prijspakker de Boreal gaat zijn.

Wat we missen

Nu we toch bezig, dit missen we doordat de Renault Boreal ons continent skipt. Een 4.560 mm lange SUV met een compleet nieuw design. Renault heeft met een schuin oog gekeken naar de Niagara Concept, een robuuste pickup, voor dit frontdesign. Het geheel oogt iets minder als een Duster met rugzak dan de Bigster.

Renault heeft ook hun welbekende interieurdesign kunnen overzetten naar de cabine van de Boreal. Twee grote schermen en natuurlijk dat middenscherm dat draait op OpenR Link. Goed, in grote lijnen is het hier meer Dacia dan Renault, maar het oogt allemaal als thuiskomen voor Renault-rijders.

Motor

Qua motoren is het ook allemaal gesneden koek voor de Renault Boreal. De 1.3 tCe is een bekend blok voor moderne Renaults, dit keer goed voor 138 pk in Turkije, 156 pk in Zuid-Amerika en over die markt gesproken: een ‘Flex Fuel’-versie die 163 pk produceert. Dit is naar alle waarschijnlijkheid een versie die op E85-benzine (met inderdaad 85 procent bio-ethanol) kan draaien, want in Brazilië is dit razend populair. Het geheel wordt in gang gezet door een automaat met dubbele koppeling met zes versnellingen.

De beste waar-voor-je-geld-SUV van Renault heeft de nuchtere Nederlander op zijn lijf geschreven staan. Maar hij is niet voor ons. Dus moet je maar een Dacia kopen.