Wereld op zijn kop: Renault komt met exclusieve Dacia-feature

Niks Dacia met achterhaalde Renault-techniek: het moederbedrijf zelf shopt nu bij de budgetdochter.

We hebben het vaker over Dacia en hoe de volledige integratie met Renault begon door oude techniek van Renault goedkoper aan te bieden. Dat is hoe Dacia zo’n budgetknaller kon worden. Tegenwoordig zijn de verhoudingen anders, en kan Dacia gewoon de voordeligste opties krijgen qua techniek om in een goedkoop jasje te steken. De echt spotgoedkope dagen van Dacia zijn daardoor voorbij (een kale prijs van 6.995 euro hoef je niet meer te verwachten), maar voordeliger dan een Renault kan nog. En achterhaalde techniek? Zeker niet.

Renault pakt Dacia-techniek

Sterker nog: Renault kondigt een nieuwe feature aan die juist debuteerde bij Dacia. Het gaat om een nieuwe aandrijflijn voor de Captur en Symbioz. Voorheen kon je dit tweetal krijgen met een Mild Hybrid 1.3 (met 140 of 160 pk) of een Full Hybrid 1.6 (met 145 pk). Die zijn nu alle drie uit de configurator gehaald ten faveure van de nieuwe Full Hybrid 160, gebaseerd op een 1.8 liter grote viercilinder met een batterij van 1.4 kWh groot. Renault meent dat deze 98 gram (Symbioz) en 99 gram (Captur) CO2 uitstotende aandrijflijn ervoor zorgt dat 80 procent van de gereden tijd elektrisch kan, gemiddeld gezien. Wat natuurlijk in de praktijk erg afhangt van hoe je rijdt en welke route je neemt. Voor meer elektrisch bestaan er (PH)EV’s. Enfin, voor de cijfernerds speelt natuurlijk mee dat de motor groter is en meer power heeft dan de uitgaande Full Hybrid.

Terug naar Dacia: deze aandrijflijn komt dus recht uit de Dacia Bigster. Die gebruikt diezelfde 1.8 liter met elektromotoren en komt uit op 155 pk. Renault past hem dus ietsje aan voor hun eigen modellen om op 160 pk uit te komen. Het moge geen revolutie zijn dat Renault- en Dacia-techniek inwisselbaar is, maar het is toch op zijn minst opvallend dat Renault nu bij Dacia shopt, niet andersom. Kleintjes worden groot.

Op de website van Renault is de aandrijflijn voor de Captur en Symbioz al te bestellen. In de Captur voor 33.090 euro en in de Symbioz voor 35.490 euro. Bij de Captur heb je ook nog de optie voor de ‘oude’ TCe 90 met de 90 pk sterke 1.0 liter driecilinder turbo. Die kost 30.144 euro. De meerprijs van minder dan 3.000 euro voor de hybride aandrijflijn lijkt een no-brainer.