Zie jij welke gefacelifte Renault SUV dit is?

Na de facelift lijkt de Austral weer op de andere vernieuwde Renaults.

Heb jij het hoge Renault-gamma nog een beetje op een rijtje? We hebben de Arkana, Austral, Captur, Espace, Mégane, Scénic en Symbioz. Straks mogen we daar de nieuwe 4 aan toevoegen. Die laatste kun je makkelijk distantiëren van de rest, maar er zijn er een stel die behoorlijk dichtbij elkaar zitten. Zag jij bijvoorbeeld meteen welke SUV dit was?

Als je aan de Renault Austral dacht, heb je het goed. Het model werd in 2022 geïntroduceerd als opvolger van de Kadjar en is nu toe aan een facelift. Daarbij krijgt de SUV de stylingkenmerken van de vernieuwde Rafale en Espace. Zo’n beetje de hele voorzijde is veranderd. Van de motorkap en de bumper tot de grille en de lichtunits. Aan de achterkant zie je ook verschillen, met name in de kofferbakklep en wederom bij de lampen.

Ook een nieuw interieur

Aan de binnenkant knutselt Renault ijverig verder. Er is een nieuw systeem dat automatisch de bestuurder moet herkennen. Een camera in de linker A-stijl herkent de bestuurder en activeert een eerder aangemaakt gebruikersprofiel. Herkent het systeem je, dan zet ie meteen je favoriete radiozender, zet ie de stoel en spiegels in de juiste stand en toont ie je meest gebruikte Google-apps op het middenscherm.

Dat middenscherm is 9 of 12,3 inch groot (afhankelijk van de uitvoering), het bestuurdersdisplay houdt bij 12 inch op. Optioneel is er een head-up in de voorruit van 9,3 inch. Telefoons opladen kan met een inductielader in het middenconsole, twee USB-C-poorten voorin en twee achterin of via een 12V-aansluiting voorin en eentje achterin.

Verder zijn er nieuwe voorstoelen, nieuwe bekleding en houdt de Austral het geluid van buitenaf beter buiten de auto. De kofferbak meet overigens maximaal 527 liter met de achterbank naar voren geschoven. Klap je de achterbank naar beneden, dan kun zelfs 1.736 liter aan spullen kwijt.

Twee motoriseringen

De Renault Austral staat ook na de facelift op het CMF-CD-platform dat een veel gebruikte basis is. Denk aan de Kadjar en Koleos, maar ook de Qashqai en zelfs de huidige Mercedes Citan staat op dit platform. Aan de basis is minimaal geklust. Er zijn nieuwe betere schokdempers voor lekkerder stuurgedrag.

Onder de motorkap vind je altijd een hybride krachtbron. De instapper is een mild hybride viercilinder met 160 pk. Het vermogen komt uit een 1,3-liter turboviercilinder die wordt bijgestaan door een startdynamo en een 12V lithium-ion batterij die weer vast zit aan een CVT-automaat.

Keuze twee uit twee is de Full hybrid E-Tech 200. Die naam verraadt een boel. Een 1.2 driecilindertje krijgt hulp van een elektromotor en een startgenerator. Voor de duidelijkheid: dit is geen PHEV, maar een volwaardige hybride waarbij de batterij wordt opgeladen tijdens het rijden.

De automaat heeft geen koppeling en heeft nieuwe software waardoor ie sneller reageert, soepeler schakelt en geen inkakker heeft bij kickdown. Dat kon de twijfelende bak ook wel gebruiken. De topsnelheid is in beide gevallen begrensd op 180 km/u. Rijden kan in vijf verschillende modi, waaronder een volledig elektrische stand.

Vernieuwde Austral komt eraan

Nadat je een motorkeuze hebt gemaakt, moet je nog kiezen voor een uitvoering. Daarbij heeft de gefacelifte Austral een primeur: voor het eerst kun je kiezen uit twee verschillende soorten van de esprit Alpine-uitvoering. Bij de ene krijg je net wat meer extraatjes dan bij de andere.

Het standaardpakket (de evolution genaamd) heeft 18-inch wielen, zwarte inzetstukken op de deuren en textielafwerking op het middenconsole. Een trede hoger krijg je er verchroomde dakdragers, satijn verchroomde delen in de cabine en wat extra rijassistenten.

Vanaf de zomer van 2025 staat de nieuwe Renault Austral bij de Renault-dealer. De prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt. Om je een beeld te geven, voor de pre-facelift Austral betaal je minimaal € 40.090. De topper kost tenminste € 48.990.