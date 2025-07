Oeps: fout maakt getunede BMW M5 Touring stukje fraaier

Zie jij wat er niet klopt aan de bovenstaande foto van een getunede BMW M5 Touring?

Als tuner van een BMW moet je het podium al een tijdje delen met andere soortgelijke bedrijven. Er is genoeg te doen met de producten uit Beieren. Tuners proberen ook vaak in te spelen op wat er leeft onder de mensen, en wat er bij BMW uiteraard veel leeft recent is dat de designtaal niet iedereen aanspreekt. Vandaar dat sommige bodykitbouwers, zoals ADRO, het op zich hebben genomen om de BMW M4 en M2 te ‘faceliften’.

AC Schnitzer

AC Schnitzer houdt zich hier allemaal niet mee bezig. Die zijn al jaren close met BMW om het op hun eigen manier te doen: subtiele lipjes en velgen om de auto nét ietsje dikker te maken. En ja, dat geldt ook voor de al niet normaal dikke BMW M5 (G9x). Daar komen nu AC Schnitzer-upgrades voor, alleen de headerfoto doet vermoeden dat ze veel grondiger te werk zijn gegaan.

We kijken namelijk naar een BMW M5 Touring van de nieuwste generatie met de upgrades van AC Schnitzer. Maar is dat wel zo? Kijk eens beter. De koplampen lijken te kloppen, evenals dat stuk groot zwart plastic onder het kenteken. Maar voor de rest? Lijkt het erop alsof ACS een ‘Adro’tje’ heeft gedaan en met M5 F90-onderdelen de M5 Touring minder controversieel te maken. De voorbumper en grille komen dan ook van de F90. Maar als je nog beter kijkt: het lijkt helemaal niet een BMW M5 G99 te zijn, maar de basis van een G31 met wat kleine G99-delen om de upgrades weer te geven. Onderstaand namelijk de echte M5 Touring met AC Schnitzer-delen:

BMW M5 G9x door AC Schnitzer

Ah kijk, daar is dat blubberdikke en controversiële apparaat dat we gewend zijn. Goed, genoeg over hoe AC Schnitzer bespaard heeft op hun fotoshopafdeling, wat krijg je zoal op je BMW M5 Touring en sedan? Eigenlijk de gebruikelijke rits upgrades van de Duitse tuner. Nog het meest in het oog springend zijn de nieuwe gesmede velgen, AC6 Forged geheten.

In het zilver staan die nog wel puik ook. Mocht je de originele velgen willen behouden op je BMW M5 Touring, dan kan AC Schnitzer middels een setje spacers deze 7 mm per kant verder uiteen zetten. Alle onderdelen zijn immers los te verkrijgen zodat je kan picken en mixen wat je wil. Carbon lip en canards voorop bijvoorbeeld, een skirt met zwarte ACS-sticker op de zijkant, een ACS-designdetail boven de laadklep, een iets andere diffusor en een subtiele lipspoiler achterop.

Mocht je de kersverse BMW M5 Touring nou niet willen, dan mag je de onderdelen ook bestellen voor de M5 sedan. Dan krijg je hetzelfde, alleen de dakspoiler is uiteraard iets anders en je krijgt een subtiele lipspoiler op de achterklep.

De prijzen van de AC Schnitzer-delen voor de BMW M5 en Touring worden binnenkort bekend gemaakt. Hopelijk leveren de onderdelen genoeg op om weer mensen aan te kunnen sturen om de fotoshops te doen.