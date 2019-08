Nieuwe Rezvani Tank kan jouw 1.000 pk sterke daily zijn

Het moet maar net in je straatje passen.

Rezvani Motors is een tamelijk vreemde eend in de bijt in de wereld van auto’s. Het bedrijf zet zijn modellen in de markt met het oog op (zeer) rijke excentriekelingen. Zodoende kan de doelgroep vrij snel opdrogen, maar schijnbaar kent Rezvani toch het nodige succes. Zijn ‘Tank’ valt zo goed in de smaak dat het alweer een nieuwe versie van de auto heeft durven ontwikkelen.

Het mag geen verrassing heten dat de nieuwste Tank tevens de meest extreme versie ooit is. Rezvani categoriseert het gevaarte hierom doodleuk als XUV, ofwel Xtreme Utility Vehicle. Met recht, overigens, want het is de krachtigste SUV ter wereld. In zijn meest pikante vorm, als Tank X, wordt de Rezvani aangedreven door een Dodge Demon-motor die goed is voor 1.000 pk en 1.180 Nm. Het prijskaartje van 350.000 dollar is logischerwijs fors, maar ook niet overdreven hoog.

Voor wie zowel de prijs als het vermogen teveel van het goede zijn, zijn er nog een aantal opties om te overwegen. De gepantserde Military Edition heeft bijvoorbeeld wel het vermogen, maar niet de luxe en kost hierom 295.000 dollar. De Tank kan ook besteld worden als 285 pk sterke 3,6-liter V6, met een 285 pk sterke drieliter diesel en een 500 pk sterke 6.4-liter V8. Eerstgenoemde is het instapmodel en kost ‘slechts’ 155.000 dollar.

Rezvani geeft om personalisering en heeft voor potentiële klanten hierom flink assortiment aan opties opgesteld. Denk hierbij aan extra’s als Fox Racing schokdempers, warmtecamera’s en een lichtpakket voor het interieur.