Alles dat je moet weten over Alexander Albon, Max’ nieuwe teammaat

De Britse Thai heeft een behoorlijk tumultueuze carrière achter de rug, deze overstap kan er nog wel bij.

Het talentenprogramma van Red Bull heeft door de jaren heen een behoorlijk aantal zielen weten te vernietigen. In zijn missie de absolute racemeesters van hun tijd te vinden heeft Helmut Marko met niemand genade. Vandaag werden de dromen van wéér een coureur verpulverd, toen na eerdere beweringen van Marko en teambaas Christian Horner bekend werd gemaakt dat Pierre Gasly het seizoen niet bij Red Bull zal afmaken.

Alexander Albon, de Brits-Thaise coureur die sinds begin dit jaar weer onderdeel uitmaakt van de Red Bull-familie, zal met ingang van de Grand Prix van België de nieuwe teamgenoot worden van Max Verstappen. In dit artikel bekijken we het leven van de 23-jarige jongeman en de mogelijke redenen die ertoe hebben geleid dat Marko en co. Albon deze vuurdoop hebben besloten te geven.

Zoals nagenoeg iedere andere coureur begint Alexander Albon zijn carrière in de karts. Naar hedendaagse standaarden mag Albon dan relatief laat beginnen met competitief rijden – Alex is dan alweer ruim 8 jaar oud – al gauw bouwt hij iets van een reputatie op bij zijn leeftijdsgenoten en volgers van de sport. Albon rijdt praktisch rondjes om zijn tegenstanders en maakt zonder uitzondering korte metten met de concurrentie. Tussen 2006 en 2011 wordt hij eerste, tweede of derde in meer dan 15 kampioenschappen. Hoogtepunten zijn Europese en wereldtitels in de KF3-klasse, alwaar hij o.a. Max Verstappen en Charles Leclerc achter zich weet te houden. George Russell en Esteban Ocon kunnen eveneens niet aan de kwaliteiten van Albon tippen. Alex’ prestaties in de karting, die van bijna mythische proporties zijn, hebben zelfs als gevolg dat de vier jaar jongere Lando Norris hem idoliseert.

In tegenstelling tot bovenstaande natuurtalenten kent Alexander Albon een bijzonder lastige tijd wanneer hij eenmaal de overstap maakt naar de single seaters. Waar Verstappen aan één jaar in de Formule 3 voldoende heeft om de koningsklasse te bereiken en Leclerc zijn klasse systematisch bewijst door iedere trede van de ladder te domineren, lijkt Albon zich te bevinden op een doodlopend traject.

In 2012, na het jaar daarvoor de karttitel te hebben verloren aan Nyck de Vries, maakt Albon de sprong naar de Formule Renault. Het seizoen verloopt dramatisch voor de geboren Londenaar. In 14 wedstrijden scoort hij geen enkele punt en eindigt hij als 38ste in het klassement. Hierop besluit Red Bull, dat hem in 2008 aan zich verbond, uit de talentenpoel te knikkeren.

In retrospect was het voor Albon geen fijn jaar. Zo rijdt hij voor het Baskische EPIC Team, dat aan het einde van het seizoen de boel kan inpakken en uit de sport vertrekt. In diezelfde periode wordt zijn moeder, die aan het roer stond van een frauduleuze autodealer, in 2012 veroordeeld en in de gevangenis gesmeten voor het oplichten van kopers. In 2018 komt zij pas weer op vrije voeten.

In 2013 blijft Albon, ditmaal met een ander team, actief in de Formule Renault. Het blijkt een leerjaar en weer komt Albon niet zo goed uit de verf. Met steun van het Lotus F1 Team, dat hem en o.a. Ocon opneemt in zijn Young Driver Program, krijgt Albon het vertrouwen terug. Als gevolg sluit hij 2014, nogmaals in de Formule Renault, af als derde. Het blijkt voldoende voor een promotie naar de Formule 3. Ondanks een vrij kleurloos seizoen (7e in het klassement) heeft ART een plaats voor hem in het GP3-team, naast Charles Leclerc. Hoewel de Monegask één overwinning minder behaalt dan Albon (4 zeges) kent Alex een vrij wisselvallig seizoen en eindigt hij, op enige afstand, als tweede.

Beiden promoveren vervolgens naar de Formule 2: Leclerc naar het kampioensteam van Prema, Albon blijft trouw aan ART. Leclerc rijdt dat jaar de sterren van de hemel en grijpt de titel op dominante wijze, ruim voldoende voor een promotie naar de Formule 1. Albon scoort bijna 200 punten minder dan Leclerc en eindigt als tiende. Het jaar daarop mag hij het bij DAMS proberen en vindt hij redelijk zijn draai, maar wordt hij overklast door nieuwkomers George Russell en Lando Norris. Russell en Norris zijn gauw zeker van een stoel in de Formule 1, Albon lijkt zijn heil ergens anders te moeten zoeken.

Ondanks zijn soms teleurstellende prestaties heeft de racewereld vertrouwen in het talent van Albon. Zo klopt in 2018 ineens het fabrieksteam van Nissan in de Formule E aan bij Alex. De Britse-Thai zet zijn handtekening onder het contract en maakt zich gereed naast een ander verloren Red Bull-talent, Sebastien Buemi, terecht te komen. Deze koers wordt even later drastisch gewijzigd wanneer blijkt dat Red Bull in de Formule 1 problemen heeft met de rijdersbezetting. Pierre Gasly wordt – veel te vroeg, zo blijkt nu – naast Max Verstappen geplaatst, Daniil Kvyat wordt teruggehaald naar Toro Rosso. Lang zijn er vraagtekens over de laatste zetel van de Italiaanse formatie, maar dan op 26 november komt er duidelijkheid: Alexander Albon wordt Formule 1-coureur.

Het is lastig te zeggen of Albon de mentale kracht heeft een vuurdoop van dit formaat aan te kunnen. Niet eerder werd een talent uit de Red Bull-familie zo snel in de beste auto gezet. Verstappen bewees na 23 wedstrijden in een Toro Rosso uit het juiste hout te zijn gesneden, Pierre Gasly was dit na één seizoen duidelijk niet. Albon heeft inmiddels 12 Grand Prix’ achter de rug en in deze periode hebben we ongetwijfeld nog niet de beste zijde van de coureur te zien gekregen. Wel mag duidelijk zijn dat de rauwe snelheid aanwezig is, daar hij tenminste op het tempo zit van stalgenoot Daniil Kvyat. Als Albon dit seizoen in staat is de aansluiting te vinden met Verstappen, of in ieder geval beter te scoren dan de uit de gratie gevallen Gasly, dan zal hij ongetwijfeld het respect winnen van zijn teamleiding. Belangrijker: Red Bull zal dan niet buiten de eigen vijver hoeven te vissen!

Autoblog is in ieder geval razend benieuwd en kan niet wachten te zien wat Albon kan presteren naast Max. Het weekend van 1 september zullen we het gaan ontdekken.