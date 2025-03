Snelheidsboete in Amsterdam om bijzondere reden teruggedraaid

Ben jij laatst geflitst in A’dam? De kans bestaat dat je snelheidsboete niet hoeft te betalen!

Kun je je een moderne F1-auto nog voorstellen zonder halo? Ik ook niet. En dat terwijl ook ik zwaar tegen de beschermhoepel was. Zo zie je hoe verandering tijd nodig heeft om eraan te wennen. Zo gaat dat ook met de nieuwe maximumsnelheid van 30 km/u in Amsterdam.

Een Autoblog-lezer genaamd Wouter (nee, niet die @Wouter) probeerde zich wel al aan te passen aan de nieuwe limiet, maar slaagde er niet in. Hij kreeg een snelheidsboete binnen. Wouter reed met een naar eigen zeggen ”duivelse 37 km/u in een voormalig 50 km/u-gebied. Maar betalen, dat deed Wouter niet.

De scheurneus maakte bezwaar tegen de boete. Volgens Wouter zouden de bebording en weginrichting niet overeenkomen met een 30 km/u-zone. Even later kreeg hij de volgende reactie van het Openbaar Ministerie: “Uit de door de verbaliserende instantie ter beschikking gestelde gegevens blijkt niet voldoende dat de bebording en/of belijning op aanwezigheid en voldoende waarneembaarheid zijn gecontroleerd. Daarom kan de beschikking niet in stand blijven. De officier van justitie verklaart het beroep gegrond. De beschikking wordt vernietigd. U hoeft de opgelegde sanctie en de administratiekosten niet te betalen.” Oftewel; Wouter, je hebt gelijk, sorry pik!

Het zit net even anders

Als echte onderzoeksjournalisten hebben we contact gezocht met het Openbaar Ministerie en de gemeente Amsterdam. Voor dit soort zaken moet je bij het OM bij het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie zijn. Zij gaan over verkeerszaken en handhaving van de openbare orde.

De persvoorlichter van het Parket CVOM bevestigt dat de snelheidsboete inderdaad door het bezwaar van Wouter is vernietigd. Maar dat komt niet door de redenering van de AB-lezer. ”De reden daarvan is echter niet dat de weginrichting of bebording niet klopt. Voor de start van de handhaving is de situatie en de bebording bekeken en getoetst. Deze was en is in orde om te mogen handhaven”, schrijft de woordvoerder.

Waarom de boete is vernietigd?

De daadwerkelijke reden ligt bij een nalatigheid van een agent. Het Parket CVOM schrijft: ”De politie moet de bebording periodiek schouwen om daarmee telkens vast te leggen dat de borden nog aanwezig zijn en correct staan. In één van die schouwrapporten is de afstand tussen de bebording en de flitspaal niet genoemd. De beoordelaar van het betreffende beroep heeft daarop geconcludeerd dat het schouwrapport niet compleet was en heeft daarom de boete vernietigd.”

De persvoorlichter benadrukt nog maar eens dat de bebording en weginrichting gewoon klopten. Het bord waarvan geen afstand tot de flitser was opgegeven, was een herhalingsbord. ”Ook uit alle schouwrapporten daarna blijkt dat de werkelijke situatie aan alle eisen voldoet om te mogen handhaven”, zegt de woordvoerder.

Kan ik mijn boete laten kwijtschelden?

Het is nu natuurlijk de vraag of er meer boetes zijn uitgedeeld in Amsterdam die je kunt laten vernietigen als je bezwaar maakt. Dit sluit onze contactpersoon van het OM niet uit, maar kan ze ook niet exact achterhalen. Om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen, is de politie ingelicht zodat de agenten het schouwrapport weer volledig invullen.

Samenvattend schrijft de persvoorlichter: ”De feitelijke situatie was dus gewoon in orde, en het gaat om een herhalingsbord (er staat al eerder een bord met 30 km/u op deze weg). Dus de afstand van het bord tot de flitspaal speelt dan eigenlijk geen rol, er mag gewoon gehandhaafd worden. Het is meer administratief dat er een vakje in het schouwrapport openstond wat dan bij een beroep gecheckt wordt.” En daar heeft Wouter dankbaar gebruik van gemaakt.

Mijn tip als je in afgelopen weken/maanden in de 30 km/u-zone van Amsterdam geflitst bent: probeer het met een bezwaar. Wie weet kun jij ook gebruik maken van de administratieve misstap van de politie. Ook boetes uit Duitsland moet je niet klakkeloos betalen.

Foto: de snelheidsduivel uit het verhaal