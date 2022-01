Worstenbroodjes bij Porsche Centrum Brabant?

Het gaat lekker met de Porsche dealers in Nederland. Er komt een nieuwe vestiging onder de naam Porsche Centrum Brabant. Maar zouden ze er ook worstenbroodjes hebben?

Oneerbiedig gezegd een gevalletje oude wijn in nieuwe zakken. Dat klinkt zo negatief, maar feit is dat er natuurlijk al een dealer bestond in de provincie Noord-Brabant. Dat was, of is, Porsche Centrum Eindhoven in Oirschot. De gemeente ligt op steenworp afstand van Eindhoven, vandaar die strategische benaming. Maar er komt een nieuw pand én een nieuwe naam: Porsche Centrum Brabant.

Terwijl Porsche Centrum Rotterdam nog maar net een paar weken is gestationeerd in het nieuwe gebouw, is hier alweer het volgende grote Porsche nieuws voor Nederland. Dit jaar begint de bouw van een nieuw pand aan de Heusdensebaan in Oisterwijk waar Porsche Centrum Brabant gaat komen. Geheel in de nieuwste huisstijl van Destination Porsche. Daarvoor moet eerst nog een oud gebouw gesloopt worden aan de Heusdensebaan. Dat proces gaat in juni van start. Daarna begint de nieuwbouw.

Het nieuwe Porsche Centrum Rotterdam werd geplaagd door uitstel, dus het is moeilijk een exacte datum te voorspellen wanneer Porsche Centrum Brabant de deuren opent. Zelf mikken ze op een oplevering in het derde kwartaal van 2023.

Tot die tijd blijft Porsche Centrum Eindhoven nog gewoon opereren vanuit het pand in Oirschot, waar ze sinds 2005 zitten. Het nieuwe Porsche Centrum Brabant is straks meer dan 2,5 keer zo groot in vergelijking met het huidige gebouw. De eerste verdieping zal in zijn geheel in teken komen te staan van Porsche Approved occasions. Naast het verkoopgedeelte en een werkplaats komt er ook een clubhuis voor klanten en liefhebbers van het merk. Tevens gaat de dealer op de nieuwe locatie in eigen huis autolakreiniging, bescherming en schadeherstel in eigen huis uitvoeren.