Duurste Citroen C5 op Marktplaats heeft 450 Nm

We rekenen de nieuwe C5 X en C5 Aircross-modellen even niet mee. Maar de duurste Citroen C5 op Marktplaats is erg smakelijk!

In de categorie “welke interessante auto koop je voor 20 mille?” hadden we gisteren een gele Saab 9-3 Aero Cabrio. Daar wilde de verkoper er een kleine 20 mille voor hebben. Vandaag zochten we naar de duurste Citroen C5 op Marktplaats en warempel, die kost óók bijna 20.000 euro! Wat een toeval!

Het is een beetje een aparte auto, deze C5. Dat is overigens maar goed ook. Want in tijden dat alle auto’s een generiek gevormde elektrische crossover worden met nauwelijks rijplezier en nul karakter, is deze Citroen C5 het compleet tegenovergestelde. Daarmee willen we niet zeggen dat deze C5 dynamischer is dan alle nieuwe sportieve elektrische crossovers die jullie en masse kopen.

Duurste Citroen C5 van Marktplaats

Nee, deze auto is bedoeld voor de stille genieter. Met de laatste generatie Citroen C5 pakten de Fransen nog eenmaal écht goed uit. Het werd de meest Franse auto ter wereld. Dus met hydraulische vering (op de luxere modellen zoals deze) en een heerlijke Frans comfortabele afstemming van het onderstel.

Dit exemplaar is niet voor niet de duurste Citroen C5 op Marktplaats. Want het is de dikste die je je maar kunt voorstellen. Dus met een 3.0 zescilinder HDI-motor. Het is dezelfde motor die je tegenkomt in diverse Jaguars (XF, XJ) en Land Rovers (Discovery, Range Rover Sport). In de C5 is de motor goed voor 241 pk en 450 Nm. Deze was altijd gekoppeld aan een zestrapsautomaat.

242 km/u

Qua prestaties lijkt het niet heel erg denderend te zijn. Zo duurt de 0-100 km/u-sprint maar liefst 8,5 seconden. Waarschijnlijk om die 450 Newtonmeters goed op de weg te krijgen. De topsnelheid is met 242 km/u voldoende om lekker mee te kunnen doen op de Autobahn.

De uitrusting is echt om van te watertanden, want het lijkt erop dat deze auto ‘full options’ is. Dat zeggen we niet snel, dus we horen graag in de comments welke optie die in de C5-folder stond níet is aangevinkt. Elektrisch bedienbare lederen stoelen met verwarming, HiFi audiosysteem, hydraulishe vering, dikke wielen, automaat, navigatie, LED-koplampen, lane departure warning en dergelijke zitten er allemaal op. Ook handig, de verkopende partij heeft de auto jarenlang in onderhoud gehad. De duurste Citroen C5 op Marktplaats kun je hier bekijken.

