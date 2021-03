Nieuwe Subaru Outback nu ook voor Europa - Autoblog.nl

Maar we betwijfelende ten zeerste of men in Nederland de nieuwe Subaru Outback gaat kopen.

De Subaru Outback is een waar icoon. Het is eigenlijk de auto die iedereen met een grote SUV nodig denkt te te hebben. De Outback is onverwoestbaar, komt bijna overal en kan tegen een stootje. Het model is praktisch, voldoende comfortabel en omdat iedereen ‘m geweldig vindt valt de afschrijving heel erg mee.

Helaas is Subaru een vrij kleine fabrikant en moeten ze de introducties van de verschillende modellen iets uitspreiden. Dit betekent dat men in de VS en Japan al langere tijd kon genieten van een compleet nieuwe Subaru Outback, maar dat wij Europeanen het nog even met het oude model moesten doen.

Motor nieuwe Subaru Outback

Alle informatie, specificaties en bijvoeglijke naamwoorden over de nieuwe Subaru Outback kun je lezen in dit artikel. Wij beginnen nu meteen met het slechte nieuws en dat is de motor. Subaru heeft niet echt geleerd van zijn ‘fouten’ en blijft de atmosferische 2.5i aanbieden in de alleskunner. Deze motor heeft relatief weinig vermogen en koppel, maar verbruikt veel benzine. Dat is niet echt ideaal in dit klimaat.

In de VS kun je de nieuwe Subaru Outback ook krijgen met de nieuwe 2.4 turbo uit de Subaru Ascender, maar deze komt níet naar Europa. Vreemd, want die motor verbruikt nauwelijks meer, maar heeft aanzienlijk meer vermogen (260 pk) en koppel (400 Nm) tot zijn beschikking.

Geen nieuwe klanten

Sowieso gaat Subaru geen nieuwe klanten aantrekken met deze auto. De CVT-automaat (Lineairtronic) blijft namelijk ook gewoon. Nu is het in het dagelijks gebruik op zich een prima automaat, maar als je iets van prestaties wenst, zet de atmosferische boxer een enorme keel op. Althans, dat is voorheen altijd het geval geweest. Veel kabaal, een hoog verbruik en weinig prestaties.

Voor de Outback-klanten is dat geen probleem. Die weten wel beter en genieten van de bekende Outback-kwaliteiten. We houden ons hart vast voor de Nederlandse prijzen. Over klanten gesproken, dit jaar zijn er al meer dan twintig Outbacks verkocht. Pre-corona werden er zo’n 100-200 per jaar van op gele platen gezet. Overigens is er morgen zeer heet nieuws in de vorm van een nog heftigere Outback Adventurer. Of die ook naar Europa komt, is niet bekend.

