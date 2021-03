Lezersvraag: hoelang rij jij al met jouw occasion - Autoblog.nl

In deze lezersvraag, heb je jouw occasion al een tijdje in bezit, of ben je pas aan een nieuw avontuur begonnen?

Nederland occasionland. Veruit de meeste nieuwe auto’s hebben de zakelijke markt als bestemming. Logisch, want voor je portemonnee is het aanschaffen van een gloednieuwe auto als particulier meestal geen fantastische beslissing. Vandaar dat veruit de meeste van ons ongetwijfeld een occasion zullen rijden. Maar hoelang heb jij je huidige occasion eigenlijk?

Lezersvraag over je occasion

De één doet drie of vier jaar met een occasion. Een ander is meer dan 10 jaar zoet met dezelfde auto. Er zijn ook automobilisten die het liefste elk jaar van auto wisselen. Afhankelijk van de auto hoeft dat niet per se te betekenen dat je daar automatisch geld op verliest. Kortom, we rijden allemaal anders met onze occasion.

Ondergetekende nam afgelopen kerst de sleutels in ontvangst van een Audi S3. Een goede drie maanden dus. Het kortste dat ik een occasion heb gehad is iets langer dan een jaar. De langste periode dat ik dezelfde occasion heb gereden is ruim vier jaar. Het verschilt dus per auto, maar over de Audi S3 ben ik vooralsnog dik tevreden. Dat is een blijvertje voor de lange termijn. Hoelang rij jij al met jouw occasion?