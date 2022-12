Nieuwe teambaas Ferrari koopt huis in Maranello

Tja, dan is het toch zo goed als zeker? De nieuwe teambaas van Ferrari kan maar een iemand zijn, toch?

Nog niet zo lang geleden is Mattia Binotto opgestapt bij Ferrari. De teambaas kon helaas geen potten breken. Ferrari is soms net een beetje Feyenoord. Alle fans verwachten twee titels per jaar, maar eigenlijk moeten ze blij zijn met plaats drie inde competitie, ondanks in het verleden behaalde successen.

Binotto volgde in 2019 Maurizio Arrivabene op. Eigenlijk met succes, want Ferrari vond wel degelijk de weg naar boven. Afgelopen seizoen maakte Ferrari (veel) meer aanspraak op de wereldtitel dan de eindstand doet vermoeden. Zeker in de eerste seizoenshelft had Ferrari de snellere auto. Betrouwbaarheid, tactiek en rijdersfoutjes gooiden echter zaagsel in de benzine.

Nu Binotto weg is, gonst het van de geruchten omtrent de nieuwe teambaas. Het is een publiek geheim dat men Frederic Vasseur noemt als opvolger. Hij heeft lijntjes met Ferrari (hij is nu teambaas bij Sauber dat rijdt met Ferrari-motoren) en heeft een enorme staat van dienst. Daarbij is hij een ‘echte’ teamleider, terwijl Binotto een technicus is die men naar voren geschoven heeft.

Nieuwe teambaas Ferrari

Jack Plooij liet ook al weten dat het zeker weten Vasseur wordt, dus begonnen wij alsnog te twijfelen. Maar de Zwitserse kwaliteitspublicatie Blick neemt al onze twijfels weg. Vasseur heet volgens die krant een huis gekocht in Maranello. Dat doe je niet voor de lol. Het is niet echt het mooiste gebied van Italië, vrij vlak en industrieel.

Voor Vasseur zou het een geweldige stap zijn. Hij begon zijn Formule 1-carrière bij Renault, maar verloor daar zijn positie aan Cyrill Abiteboul. Daarna verkaste hij naar Sauber, als opvolger van Monisha Kaltenborn. Mocht die naam je bekend voorkomen, kan dat kloppen. De legende wil dat Giedo van der Garde elke dag enkele dartpijltjes richt op zijn custom-made Monisha Kaltenborn-dartbord.

Vasseur heeft met Sauber heftige tijden meegemaakt. Van middenmotor zakte het team af naar de afgrond en in 2016 was het het traagste team van het veld. Langzaam maar zeker vond men de weg naar boven. Afgelopen seizoen behaalde het team de zesde positie.

Wie volgt Frederic dan op?

Om zeker te zijn dat Vasseur naar Ferrari vertrekt, heeft Blick eventjes Peter Sauber gevraagd of het inderdaad klopt en hoe hij erover denkt. De 79-jarige oprichter van Sauber geeft aan dat ‘als Ferrari belt, je gewoon gaat’.

Overigens is de aanstelling van Vasseur niet alleen voor Ferrari een opsteker, maar ook voor Charles Leclerc. Leclerc debuteerde namelijk onder Vasseur in de Formule 1 en de twee schijnen een erg goede band te hebben.

Dan tenslotte de opvolger van Vasseur, want zeker met de bemoeienis van Audi moet er een gedegen leider aan het roer staan bij Sauber. Volgens Blick is de beste optie Beat Zehnder. Dat is niet de oprichter van de beroemde koptelefoonfabrikant of Britse rockband uit de jaren ’60, maar een hondstrouwe en capabele medewerker die al sinds 1993 actief is voor Sauber.

Via: Blick