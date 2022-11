BREEK: Ferrari zegt doei tegen Mattia Binotto

Ferrari heeft een slecht jaar achter de rug en dus moet Mattia Binotto het veld ruimen.

Het is Red Bull Racing en Max Verstappen gelukt om voor het tweede jaar op rij zege te vieren. Ze hebben het wereldkampioenschap weten binnen te slepen. Waar gehakt worden, vallen spaanders. In de Formule 1 is er geen ruimte voor genade. Ferrari komt daarom met de harde, maar ook wel verwachte, exit voor Mattia Binotto.

Ferrari was vastberaden om dit jaar het wereldkampioenschap te behalen. In de eerste helft van het seizoen zag het er goed uit voor de Italianen. Charles Lelcerc kon goed meekomen met Max Verstappen en er zat veel snelheid in de Ferrari. Helaas waren de kaarten in de tweede helft van het seizoen anders geschud. Verkeerde strategieën en fouten van Charles zorgen ervoor dat Ferrari het kampioenschap door de neus werd geboord.

Het is jammer, want het voelt eeuwen geleden dat Ferrari een wereldkampioenschap wist te winnen. In het hybride tijdperk is het voorlopig Mercedes en Red Bull Racing die het dominantst zijn. Mattia Binotto krijgt in elk geval geen kans om Ferrari het wereldkampioenschap in 2023 te brengen.

De 53-jarige in Zwitserland geboren teambaas vertrekt per 31 december 2022 bij Scuderia Ferrari. Voor de duidelijkheid, Ferrari heeft hem niet ontslagen. Binotto hield de eer aan zichzelf en diende zijn ontslag in. De teambaas voelde de bui al hangen, een ontslag leek onvermijdelijk.

Mattia Binotto was de afgelopen jaren het gezicht van Scuderia Ferrari. Sinds 2019 was hij teambaas van het team. Het is nog niet bekend wie Binotto gaat opvolgen.