GroenLinks wil verbod op scooters in Rotterdam

De linkse rakkers van GroenLinks Rotterdam zijn overstag en willen je gewoon weer vanouds in de auto hebben door scooters te verbieden!

De fractie van GroenLinks in Rotterdam komt weer met een ‘briljant’ plan. Ze willen je van je brommer afhebben, met als mogelijk gevolg dat we weer in de auto stappen…

De motivatie hierbij is tamelijk opmerkelijk, ze stinken namelijk te erg! Tsja, als we dat criterium hanteren kunnen we wel veel meer dingen gaan verbieden.

Lekker met een scootertje naar de binnenstad. In de zomer sowieso een heel goed alternatief, zo komen er ook minder auto’s de toch wel drukke stad in. En het werkt, de straten staan vol met allerlei scootertjes. Prima toch, zal je denken?

Nee, natuurlijk niet. Brommers zijn luidruchtig, stinken en stoten allemaal troep uit, zegt raadslid Marvin Biljoen van GroenLinks. Rotterdam is de meest vervuilde stad van Nederland en door brommers te verbieden wordt de stad schoner. Daarom gaat de partij voorstellen om een verbod in te voeren op alle brommers en scooters die op benzine rijden. Het plan is om dit in 2024 in te stellen. De Rotterdamse VVD staat tevens te poppelen om mensen iets te verbieden en heeft enthousiast gereageerd op dit voorstel. Zij vinden dat er schonere lucht in Rotterdam moet komen en dat dit er zeker aan bij kan dragen.

Plan

Vanaf 2024 zouden de oudere modellen eraan moeten geloven. Daarna, na een paar jaar, moeten alle brommers en scooters verboden zijn. Natuurlijk wordt wel gestimuleerd dat mensen overstappen op elektrische scooters. Die stoten niks uit. Althans, niet in de stad. De elektriciteit moet ergens opgewekt worden en op de Maasvlakte in Rotterdam staan enkele kolencentrales lekker te stomen. Je verplaatst dus het probleem in feite, omdat (nog) niet alle stroom groen opgewekt kan worden.

Het plan is dat mensen een subsidie kunnen krijgen van 400 euro om over te stappen. Volgens de GroenLinks fractie is daar genoeg geld voor! Er liggen genoeg klimaatgelden klaar. Hoe dit alles vormgegeven gaat worden, dat is nog onbekend.

Proefballontje of niet, er gaat steeds meer verboden worden. En of dat nou de juiste manier is om ons land vorm te geven?