Alfa Tonale scoort opmerkelijk in elandtest

De elandtest is ook voor de Alfa Tonale een hele uitdaging. Zoals dat voor elke auto is, maar hoe doet de teennagel het eigenlijk?

Tot 1997 had nog niemand van de elandtest gehoord. De Mercedes-Benz A-Klasse maakte furore door om te rollen in een snelle uitwijkmanoeuvre van Teknikens Värld. Een combinatie van stuggere vering en standaard ESP zorgde ervoor dat de kleine Mercedes-Benz stabiel werd. Maar ook voor andere auto’s was en is de elandtest een beruchte opgave.

Bij KM77, de Spaanse tegenhanger van Teknikens Värld, doen ze in principe dezelfde test. Ze rijden met nieuwe auto’s en onderwerpen deze aan de elandproef. Niet alleen is het van belang of de auto deze slalom aankan, maar ook met welke snelheid en misschien nog wel belangrijker, hoe de auto zich houdt. Onlangs was een Alfa Romeo het lijdend voorwerp.

Alfa Tonale elandtest

De Alfa Romeo Giulia kwam er zeer goed vanaf. Een relatief laag gewicht, ideale gewichtsdistrubitie, laag zwaartepunt, precieze en directe besturing gecombineerd met achterwielaandrijving missen hun uitwerking niet. Hoe doet de Alfa Romeo Tonale het dan?

Het is immers toch de Alfa Romeo onder de compacte premium crossovers. De auto in kwestie is de Tonale met de 131 pk sterke viercilinder, gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling en zeven voorwaartse verzetten. Ondanks die bijzonder bescheiden aandrijflijn, was de auto een speciale uitvoering (de Edizione Speciale) met enorme 20 inch patta’s en 235/40 20 Pirelli P Zero-banden!

En wat was de snelheid dan?

Heel veel heeft het niet mogen baten, want de behaalde prestaties waren niet denderend. De reden is de elektrische assistent, het ESP. Normaal gesproken is deze juist veel te duidelijk aanwezig en remt ‘ie de boel te veel af. Daar was nu geen sprake van.

De testcoureur merkte op dat de ESP juist helemaal niets deed, waardoor het lastig was om de controle te behouden op hogere snelheden. De hoogst behaalde snelheid is 74 km/u, niet heel erg denderend voor een auto op Pirelli P Zero-rubber.

Dat is vrij opmerkelijk, want een veelgehoorde klacht is dat het ESP juist te vroeg en/of te heftig ingrijpt. In dit geval was juist een beetje remwerking op een achterwiel gewenst voor iets meer stabiliteit. Aan de andere kant: als het probleem vooral softwarematig is, kan Alfa het vrij eenvoudig aanpassen.

De video kun je hieronder bekijken:

De rijtest met Wouter hebben we uiteraard ook voor je:

