Nieuwe teambaas voor Williams-WC Eend (alweer) - Autoblog.nl

De huidige teambaas heeft het slechts een jaartje volgehouden. Zijn baas vond hem niet goed genoeg. Dus is er een nieuwe teambaas voor Williams. Drie keer raden wie.

How the mighty have fallen. In de jaren ’80 en ’90 was WIlliams een team om rekening mee te houden. Onder leiding van Frank Williams (en Patrick Head) werden grootse successen geboekt, mede dankzij de ontwerper Adrian Newey (tegenwoordig werkzaam bij Red Bull).

De laatste jaren gaat het niet al te best met het team. Het jaar 2019 was een absoluut dieptepunt, met Paddy Lowe die per ongeluk de reglementen verkeerd had gelezen en een Formule 3-auto had ontworpen. Sindsdien is het echt kwakkelen. In de tussentijd kwamen er nieuwe eigenaren en moest de familie Williams wijken. Dochter Claire Williams stapte op en Simon Roberts ging aan het raar staan.

Nieuwe teambaas voor Williams

Enkele maanden geleden kwam Jost Capito bij Williams. Hij ging daar aan de slag (als CEO) om te zien hoe hij het team kon verbeteren. Dit hield dus klaarblijkelijk in dat de functie van Simon Roberts ophoudt met bestaan en dat Capito de nieuwe Team Principal wordt. Dat betekent dat Williams weer een nieuwe teambaas heeft.

Dat klinkt flauwer dan het eigenlijk is. De functie van Simon Roberts werd destijds ‘gecreërd’. De nieuwe eigenaren van Williams (Dorilton Capital) willen uiteindelijk gewoon scoren met Williams, dus is er verandering nodig. Capito neemt de dagelijkse leiding over en Francois-Xavier Demaison mag de technische kant overnemen van Roberts.

Thanks but no thanks

Ondanks dat ze Roberts heel erg bedanken voor al het werk dat hij heeft gedaan, hoeven ze hem niet terug te zien. Thanks but no thanks. Hij krijgt geen andere functie bij het team en moet Williams verlaten. Simon Roberts werkte sinds zijn studie in de automobiel-sector, bij onder andere Perkins en Rover. Sinds 2003 werkt hij in de Formule 1. In 2009 maakte hij de overstap naar Force India, om vervolgens weer naar McLaren terug te keren in 2010. Precies een jaar geleden stapte Roberts over naar Williams.

Jost Capito kennen we van de eerste generatie Ford Focus RS, die onder zijn hoede is ontwikkeld. Het grootste gedeelte van zijn carrière werkte hij voor Ford, ondanks dat Capito voor BMW is begonnen in de jaren ’80. Sinds 2012 maakte hij van het VW Rallyteam een groots succes. In 2016 volgde er een korte soap met McLaren.

Foto credit: Wikimedia Commons/Tony Welam /Bildagentur Kräling