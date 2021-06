Nederlandse Bentley matcht met Nederlands jacht - Autoblog.nl

Kijk, dit is wel genieten! Deze Nederlandse Bentley is een uitstekende match voor dit schip!

Een oud-klasgenoot van ondergetkende werkte jarenl;ang bij een rederij van zéér dure zeilboten. Je zou denken dat mensen die extreem dure zeilboten kopen, hele dure auto’s reden. Dat bleek mee te vallen, voornamelijk auto’s als de Citroen Picasso, Renault Espace en Subaru Outback. Als het premium was, dan was het een wat oudere Saab, Volvo of Land Rover. Niet alle zeilbootliefhebbers zijn dus automatisch autoliefhebbers.

Nederlandse Bentley

Maar in dit geval dus wel! Want Bentley heeft een samenwerking met een – je raadt het al – zeilbotenbouwer! Het gaat in dit geval om Contest (dat overigens ook gave motorboten bouwt). Dit is een Hollandse bouwer waar we met recht trots op mogen zijn. Je kan natuurlijk voor de gedoodverfde Hallberg Rassy kiezen, maar een Contest is net even wat cooler en cleaner.

Zeker als je deze combinatie neemt. Bentley heeft namelijk geholpen met het aankleden van het interieur van deze Contest 59CS. Dat 59 slaat op de lengte (voet), iets meer dan 18 meter lang. Het hele project werd geleid door Bentley Design Services. Samen met Contest hebben ze een interieur ontworpen. De combinatie van Hotspur (rood) en Linen Beige (gebroken wit) is het hoofdthema, uiteraard.

Light Sapphire

Ook het hout zien we ruimschoots terugkeren. Erg fraai! Het blauw van de Continental GT (Light Sapphire) moet de donkerblauwe romp complementeren. Het is niet duidelijk of de kleur exact gelijk is. Het zou wel cool zijn. Door de lichtinval lijkt het een compleet andere blauwe tint te zijn.

Dan de motor. In beide gevallen maken de hoofdrolspelers van deze samenwerking niet hun eigen motor. De 4.0 V8 in de Bentley Continental is een Audi-ontwerp, terwijl in de Contest 59CS een 150 pk sterke Volvo Penta diesel ligt te ronken. Maar ja, het is een zeilboot, dus heel erg duurzaam. Je gebruikt die Penta-motor alleen als je de haven in en uit moet manoeuvreren.

Prijzen zijn niet bekend, maar reken op een hoop. Alleen de boot zal al rond de 2.300.000 kosten (gokje, Contest strooit niet echt met prijzen), met nog eens 260.000 voor de Bentley. En dan rekenen we de kosten voor de samenwerking nog niet mee. Maar dan heb je wel wat!