Williams doet lekker nostalgisch met de FW43B - Autoblog.nl

Williams grijpt met de FW43B terug naar het verleden, toen het team niet zo rampzalig was als nu.

Het is ieder jaar weer een mooi mediaevenement voor de Formule 1-teams; het onthullen van de bolide. Je steekt hier aardig wat tijd en aandacht in en hoopt op die manier positief in het nieuws te komen. Dit jaar kunnen we iets minder technische aanpassingen verwachten dan normaal, daar de Formule 1 een ontwikkelstop in het leven heeft geroepen. Toch is het ook leuk om de nieuwe liveries voor het eerst te zien. Hier moeten we de rest van het jaar immers naar gaan kijken.

Helaas ging het voor Williams niet zo soepel als gehoopt. Het team had een ambitieuze launch gepland met een hippe AR-app. Bij augmented reality gebruikt je telefoon de camera om de buitenwereld in beeld te brengen, alleen zie je op je scherm daar een extra object in. In dit geval Williams nieuwste F1-auto. Dan kan je er omheen lopen, alsof de bolide in je woonkamer staat. Dit hebben we wel eerder gezien, onder meer Bentley heeft dit gebruikt om een auto te showen.

Goed, terug naar Williams. Een onvriendelijke hacker besloot namelijk Williams aan te vallen. De details zijn nog een beetje vaag, maar het resultaat is dat ze die hele app plotsklaps hebben gecanceld en we nu naar een paar plaatjes en een video kunnen kijken. Jammer.

Williams zegt voor deze nieuwe livery voornamelijk naar de jaren tachtig en jaren negentig te hebben gekeken. Je weet wel, toen het team nog daadwerkelijk dingen won. Daarom dat het de keuren blauw, wit en gele accenten weer combineert. De nieuwe teambaas Jost Capito zegt dat de nieuwe livery van de FW43B ‘de ongelofelijke geschiedenis erkent en de geest, drive en motivatie dat aan de kern van Williams DNA blijft, behoudt’. Tegelijkertijd kijkt Williams met deze livery ook naar de toekomst ‘en de ambitie om weer terug te keren naar de top’. De toekomst moet leren of dit loze woorden zijn of niet.