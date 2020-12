Nieuwe Tesla update: noodgeluid wordt eigen toeter kiezen! - Autoblog.nl

Een nieuwe Tesla software update gunt je meer vrijheid op het gebied van geluiden, wat zou jij als toeter willen?

2020 is nog steeds het jaar waarin Tesla voor verdeeldheid zorgde. De één vindt het de enige nieuwe vorm van mobiliteit, de ander zou nog niet dood gevonden worden in één van de auto’s van Elon Musk. Feit is wel dat die laatste een waar imperium aan auto’s aan het opbouwen is: hij zal ergens iets goed doen.

In ieder geval iets wat Tesla goed heeft gedaan is over the air updates. Net als bij je smartphone wakker worden met nieuwe software, dat kan nu ook met je auto. De nieuwe functies variëren van nodige updates, zoals veiligheidsverbeteringen in Autopilot, tot software-gimmicks als nieuwe spelletjes tot slim gebruik van reeds bestaande hardware. Dat laatste vinden we in een nieuwe update van Tesla.

Regel wordt geintje

Sinds ongeveer een jaar is het verplicht voor elektrische auto’s om zowel in de EU als de VS een geluidje te maken op lage snelheid. De auto’s zijn nauwelijks te horen omdat er geen motorgeluid is en op lage snelheden kan de rolweerstand soms geen soelaas bieden. Daarom is elke Model 3 vanaf pak ‘m beet september 2019 uitgerust met speakers in het exterieur. Deze maken een tamelijk irritant geluid wanneer je langsrijdt met je Model 3.

Irritant, hè? Hulp is nabij. Tesla lanceert de Holiday Update. Dit maakt van de verplichte geluidjes een geinige gimmick. Tesla heeft een set zelfgemaakte geluiden toegevoegd die je kunt kiezen om verschillende geluiden te vervangen. Het geluid wanneer je langsrijdt kan veranderen, maar ook het geluid wat de auto maakt wanneer je hem op afstand bestuurt met Summon. Zo kan je auto klinken als een ijscowagen, rockconcert of een regenwoud(?) wanneer je rijdt op lage snelheden. Let wel: dit vereist dus een Tesla Model 3 met de exterieurspeaker, die uitgegeven zijn na september 2019.

Toeter

Wat wij echter de leukste geluidsfeature vinden uit de Tesla update: de toeter! Door de Tesla update kun je je eigen toeter kiezen. Dit varieert van een geit die MOOOOVE schreeuwt tot de welbekende Mexicaanse La Cucaracha, of je auto laat een scheet wanneer je op de toeter drukt. Dat niet alleen: je kunt je eigen geluiden uploaden. Zet deze op de USB stick van je auto, plaats deze terug op zijn plek en je kunt je eigen geluiden inladen. Dat geeft ons natuurlijk direct de vraag: wat zou jij kiezen als toeter?

En de rest

Deze gimmick lichten we even uit, maar de Holiday Update brengt nog meer. Om nog even op het gebied van geluiden te blijven: de exterieurspeakers werken nu ook met ‘Emissions Testing Mode’ (beter bekend als scheetkussenmodus). Waarom de pret van flatulentie beperken tot de mensen in je auto, toch? Verdere zaken in de update zijn vooral om de reeds bestaande functies een beetje te verbeteren, zoals de info tijdens het rijden op het gebied van snelheid en navigatie. De tijdsschema’s voor laden of voorverwarmen kunnen nu meer, zoals bijvoorbeeld functioneren ook wanneer de auto niet aan de lader hangt. Hangt hij wel aan de lader, dan kun je inplannen wanneer je bijvoorbeeld nachtstroom of piekuren gebruikt. Dit zodat als je alleen onder voordelige tarieven wil laden, de auto stopt wanneer deze ook stoppen. Ook krijg je twee nieuwe spelletjes: The Battle of Polytopia en Cat Quest. De eerste lijkt een soort ouderwets avonturenspel, de tweede een solitaire-achtig kaartspel. Beschikbaar in de Tesla Arcade: Vervelen tijdens het laden hoeft nu absoluut niet meer.

Nederland?

De meeste van die laatste features kun jij ook op je Tesla Model 3 krijgen middels een update, maar wat betreft de geluiden is er nog wat onzekerheid in Nederland en België. Dit vanwege de wetten rondom geluid en toeters. Of wij daarom ook mogen kloten met geluidjes, dat is nog niet bekend. Wel hebben we de update op beeld in een regio waar het wél mag:

Via TeslaScope en Tweakers, met dank aan @rotarypowah voor de tip!