Nieuwe Toyota Crown: een Mirai, maar dan zonder waterstof

Toyota pakt groot uit, want naast deze Crown Sedan presenteren ze ook drie gloednieuwe cross-overs.

De Toyota Mirai is als gestrekte sedan misschien wel de fraaiste auto die Toyota momenteel in Nederland levert. In ieder geval de meest stijlvolle. Toch is de Mirai voor veel mensen geen optie, vanwege het simpele feit dat het een waterstofauto is. Daarmee is het per definitie een nicheproduct. Dat is een grote sedan van Toyota sowieso in Nederland, maar dat terzijde.

De Toyota Mirai wordt niet met andere aandrijflijnen geleverd, maar daar komt nu verandering in. Soort van. Toyota onthuld vandaag namelijk de nieuwe Toyota Crown en die lijkt als twee druppels waterstof op de Mirai. Zelfs de velgen zijn overgenomen van de Mirai.

Het is alweer de zestiende generatie van de Toyota Crown. Dit model is ooit ook in Nederland geleverd, maar dat was in een ver verleden. De laatste Crown die we in ons land kregen was de zevende generatie, die tot 1986 is gebouwd.

Nu is er dus weer een compleet nieuwe Toyota Crown. Sterker nog: er zijn vier compleet nieuwe Toyota Crowns. Toyota heeft er namelijk een modelreeks van gemaakt, die bestaat uit vier totaal verschillende modellen.

Naast de traditionele sedan is er nu ook een Crown Crossover, een Crown Sport en een Crown Estate. Stiekem zijn dit gewoon alledrie cross-overs, want ze staan allemaal hoog op hun pootjes.

Toyota zet vooral de auto die ze Crossover noemen in de schijnwerpers. Die wordt ook als eerst geleverd, namelijk dit jaar nog. Het is een opgehoogde sedan, iets wat een nieuwe trend lijkt te worden. Citroën en Peugeot kwamen recent ook met soortgelijke modellen op de proppen.

Qua aandrijflijn focust Toyota nog steeds op hybrides. De Toyota Crown Crossover is dus altijd een hybride. Er is keuze uit een hybride met een 2.4 turbo en een hybride met een ongeblazen 2.5.

De hamvraag is natuurlijk: komt deze Crown Crossover (of een van de andere Crowns) ook naar Europa? Als grote sedan was dit model nooit interessant voor Nederland, maar met een cross-over is het natuurlijk een ander verhaal.

We hebben de vraag gesteld aan de Toyota-importeur en die kon ons melden dat de Crown vooralsnog niet naar Nederland komt. Jammer maar helaas. Als je een van de bovenstaande Toyota’s wel ziet zitten heb je dus pech.