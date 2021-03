Een eerste glimp van de nieuwe Volkswagen Amarok - Autoblog.nl

De nieuwe Volkswagen Amarok gaat ruiger en meer uitgesproken worden in vergelijking met het huidige model.

De huidige Amarok heeft de uitstraling van een werkpaard. De woorden stoer of ruig passen niet echt bij het model. Dat heeft Ford een stuk beter voor elkaar. Een Ranger of een F-150 ligt toch een stuk stoerder op het netvlies in vergelijking met zo’n Volkswagen. De nieuwe Volkswagen Amarok gaat het helemaal anders doen.

In een eerste teaser laat de Duitse autobouwer zien wat we zoal kunnen verwachten. De bedrijfswagen krijgt een uitgesproken ontwerp, met een druk design aan de voorkant van het model. Drukke ontwerpen zijn het helemaal in 2021, dus wat dat betreft past de Amarok helemaal in het huidige beeld.

Nieuwe Volkswagen Amarok

Het concept in deze teaser heeft een dubbele cabine, dakdragers en grote velgen. Her en der zijn ook wat oranje accenten te vinden om de pickup nog wat meer te laten opvallen. Met het uiteindelijke productiemodel krijg je vast de kans om dit wat anoniemer te krijgen, mocht je dat willen.

Het gerucht gaat dat er ook een ruige versie van de Amarok moet komen. Ook dat is weer goed afgekeken van de concurrentie. De Ford Ranger Raptor is een uitstekend voorbeeld van een werkpaard dat ook een ruig ding kan zijn. Je moet nog wel even wachten op de onthulling. De nieuwe Volkswagen Amarok verschijnt volgend jaar.