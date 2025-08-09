Nieuwe uitvoering van geinige hatchback vergeet het belangrijkste

De EV-bouwer laat een mooie kans onbenut.

Het had een enorm leuke auto kunnen zijn waarvan de Renault 5 E-Tech het warm kon krijgen. Maar zoals je merkt is dat niet gelukt bij de Nio Firefly. De elektrische hatchback is relatief betaalbaar, heeft achterwielaandrijving en een spannender uiterlijk dan de gemiddelde leasebak. Helaas weerhoudt één deel van de EV zichzelf ervan om een succes te worden: het onderstel.

Wellicht dat dat ook heeft meegespeeld in de weinig voorspoedige start. Tot en met juli zijn er welgeteld acht Firefly’s op Nederlands kenteken gezet. Maar wees niet getreurd: Nio komt met een nieuwe uitvoering voor de Firefly genaamd de Comfort. De uitgelezen mogelijkheid om dat onderstel aan te pakken, toch?

Verschillen Firefly en Firefly Comfort

Helaas: Nio denkt hier kennelijk anders over. Het merk geeft de EV liever grotere wielen en wat upgrades aan het interieur. Die grotere wielen zijn 18-inch lichtmetalen tienspaaks wielen. Het staat de Firefly erg goed, maar nogmaals: dit was geen probleem dat opgelost moest worden.

Verder zijn het dus enkel wat toevoegingen aan het interieur die de Firefly comfortabeler moeten maken. De bekleding bestaat uit een combi van microvezel en vegan leer. De voorstoelen zijn elektrisch verstelbaar, hebben stoelventilatie én een massagefunctie.

Het toppunt van Nio’s fixatie op het interieur is een geursysteem. Je kunt nu geurcapsules bestellen voor bij je auto om een ”persoonlijke, aangename sfeer” te creëren die ”afgestemd is op het moment of de stemming”. Dat is precies wat je wilt, toch?

Heel fijn dat je het nu naar lavendel kunt laten ruiken in de kleine EV. Daarmee kun je de geur van braaksel maskeren nadat je de passagiers zo misselijk hebt gemaakt met het weggedrag van de Firefly. Bij onze rijtest met de Firefly kwamen we erachter hoe schokkend het onderstel is.

De Firefly Comfort had zijn naam echt eer aan gedaan als ‘ie wat sterkere schokdempers of betere veren had gekregen. Aan de aandrijflijn en batterij verandert overigens ook niets. Het vermogen is nog steeds 143 pk en dankzij een 42-kWh accupakket is de actieradius 330 kilometer. De eerste exemplaren komen in november naar Nederland en gaan € 32.500 kosten. De First Edition-uitvoeringen zijn ook nog te koop en gaan voor € 29.900.