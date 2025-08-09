Pas op voor achteruitrijdende Tesla’s!

Vertrouw er niet zomaar op dat je veilig achter een Model Y kunt lopen.

Echte waaghalzen durven zich te begeven binnen de bebouwde kom. Daar is de kans op een ongelukje in het verkeer het grootst. Wie zich helemaal Evel Knievel voelt, loopt achter een achteruitrijdende auto door. Uit onderzoek blijkt dat één op de vier botsingen tussen voetgangers en auto’s met persoonlijk letsel aan de achterkant van een voertuig plaatsvindt.

Gelukkig zijn auto’s tegenwoordig voorzien van ontelbare sensoren, camera’s en rijhulpjes om te voorkomen dat er ooit nog iets of iemand wordt aangereden terwijl een auto achteruit rijdt. Toch? Nee hoor.

Ja, nieuwe auto’s hebben een noodremsysteem die ook in kan grijpen bij het achteruitrijden. Hoe effectief het systeem is, verschilt nog al per auto. Daar kwam het Duitse ADAC achter tijdens een experiment met tien vrijwel nieuwe auto’s.

Niet alle nieuwe auto’s stoppen automatisch

De ADAC testte hoe de auto’s zouden reageren bij verschillende scenario’s: van een stilstaande persoon of object achter de auto tot een fietser die nog even achter de auto door wil schieten terwijl jij aan het uitparkeren bent. Alle scenario’s zijn uitgevoerd met een snelheid van 4 tot 8 km/u.

Vier van de tien auto’s slagen met vlag en wimpel voor de test. Bij de BMW X3, Ford Puma, Volkswagen Tiguan en Volvo EX30 doet het systeem precies wat je hoopt: de persoon of het object detecteren en tijdens in ankers gaan voordat er een boem-is-ho-momentje plaatsvindt.

Bij de overige zes auto’s valt er wel wat op te merken. Zo remt de Ioniq 5 te laat wanneer je harder achteruit rijdt en herkent het remsysteem in de Mercedes E-klasse niet eens dat er een auto achter hem doorschiet.

Auto’s met de slechtste noodremsystemen

De laatste drie auto’s scoren een onvoldoende in deze test. Zo weet de BYD Seal wel te stoppen voor kruisend verkeer dat achter de auto doorrijdt, maar ziet ‘ie vreemd genoeg stilstaande objecten niet staan. Ook de geliefde Renault 5 komt niet ongeschonden uit de strijd. De EV remt niet voor overstekende weggebruikers, ondanks dat het systeem ze wel opmerkt en je ervoor waarschuwt.

De auto met het minst veilige stopsysteem is de pre-facelift Tesla Model Y. ADAC meldt dat botsingen ”zelden” worden vermeden. Als het systeem al reageert, wordt er pas laat een noodstop uitgevoerd. ADAC geeft ook de mogelijkheid om het systeem uit te schakelen als negatief punt. Dus kinders, let extra goed op als je achter een oude Model Y, Renault 5 E-Tech of BYD Seal doorloopt.

Bron: ADAC