30k kostende Firefly is hip, maar het onderstel is slecht #test

Hip, elektrisch, redelijk betaalbaar, maar komt de Firefly echt goed genoeg uit de test om te overtuigen?

Het is niet meer bij te houden welke nieuwe (voornamelijk Chinese) merken de Europese markten overspoelen. Ik kan me dus levendig voorstellen dat je de Firefly even gemist hebt. Aan de styling zal dat wellicht niet eens liggen, dit is gelukkig niet de zoveelste elektrische SUV die de wereld moet redden.

Firefly is een submerk van NIO

Ook NIO hoort nog bij de relatieve nieuwkomers, die elektrische auto’s tussen de 50 en 100k probeert te slijten. Dat deel van de markt is nogal druk, dus wat dat betreft is de introductie van de Firefly geen gek idee. Voor de prijs van een beetje NIO, koop je ook twee tot drie Fireflies.

Het is een submerk, maar een modelnaam heeft de Firefly niet. Het zou kunnen dat het bij dit ene model blijft, maar heel logisch lijkt dit niet. Ach, ook legacy automerken als Audi en Volvo worstelen nog wel eens met de naamgeving van modellen. Dat kunnen we NIO/ Firefly dus niet aanrekenen.

Inspiratie op een vuurvlieg

Het logo zou jullie moeten denken aan een vuurvlieg, maar ik heb nog geen avond met genoeg geestverruimende middelen gehad om dit te zien. Als het wel zo ver is, laat ik het jullie direct weten.

Belangrijker is wellicht dat de Firefly best een leuk vormgegeven auto is. Ergens doet de Firefly ons denken aan de Honda e. Je weet wel Honda’s (best beroerde) poging om ons in een elektrische auto te krijgen. De Firefly heeft lekkere proporties en een soort rolbeugel. Gezien het formaat van de Firefly scoren ze best een nette cW waarde van 0,287.

De koplampen en achterlichten worden telkens gevormd door een trio van LED’s. Het is niet per se heel vernieuwend, maar het werkt wel. Standaard is een één meter groot glazen panoramadak. Helaas zonder rollo, maar het UV-werende glas zou de hitte buiten moeten houden. Deze trend van glazen daken zou ik graag een halt toeroepen, maar het is voor fabrikanten de manier om iets meer hoofdruimte te creëren.

NIO/ Firefly pocht met maar liefst 24 assistentiesystemen. Enerzijds netjes in deze klasse, maar ze tellen ook wel wat dingen dubbel. Er is namelijk reverse autonomous emergency braking, reverse collision warning en rear collision warning. Dit alles om te voorkomen dat je aan de achterzijde geraakt wordt of zelf iets raakt.

Kleine accu en dito range Firefly

De Firefly staat op een nieuwe BEV (battery electric vehicle) van NIO: het FT1 platform. Voorlopig is er keuze uit slechts één accuformaat, dat pakket is 41,2 kWh groot. De WLTP-actieradius van de Firefly is 330 km, maar in de praktijk is dat rond de 200 km.

Met die praktijk actieradius van 200km is de Firfely prima geschikt als tweede stadsauto, bij wat langere afstanden zal je veelvuldig aan de lader moeten. Aan de reguliere AC-lader haalt de Firefly 11 kW via 3-fases. Het snelladen gaat met maximaal 100 kW. Van 10 tot 80% laden duurt 29 minuten.

De Firefly heeft een elektromotor op de vooras en die levert 143 pk / 200 Nm. Het zorgt ervoor dat de Firefly in 8.1s naar de 100 sprint. De topsnelheid is begrensd op 150 km/u. We kwamen er tijdens deze test niet aan toe, maar vermoedelijk leegt een topsnelheid rijdende Firefly in zo ongeveer een uur de hele accu.

Hoe rijdt de Firefly

De Firefly heeft achterwielaandrijving, wat in ieder geval inhoudt dat de tractie bij wegrijden op orde is. De draaicirkel is met 9,1 meter echt heel klein, maar vreemd genoeg is de besturing behoorlijk indirect en wat gevoelloos.

Na de eerste twee bochten laat je de sportieve aspiraties dan ook wel varen. Het onderstel is erg week, hoewel NIO al aanpassingen heeft gedaan voor de Europese markt.

Eigenlijk is de Firefly een beetje een dweil, zo blijkt uit de test. De bodycontrol om maar eens een duur woord te gebruiken is niet op orde. Dat betekent dat de auto naijlt op hobbels, regelmatig doorslaat tot de bumpstops en week aanvoelt.

Het is niet lekker voor de sportieve rijder, maar er ook een nadeel voor anderen. Het comfort is minder en vermoedelijk worden passagiers relatief sneller wagenziek. De Firefly verdient echt een beter onderstel, waarschijnlijk helpen betere schokdempers al een boel.

Prijs en conclusie Firefly test

NIO verlangt een investering van 30.000 om in een Firefly weg te rijden. Daarmee zitten ze in een segment waar muziek in lijkt te zitten. De Firefly is echter ook weer geen ramdeal, waar je niet onderuit kan. Met een beter onderstel kan de Firefly zijn ” rapportcijfer” nog opkrikken.

Een enigszins vergelijkbare Renault 5 is iets voordeliger, een elektrische MINI Cooper E is nipt duurder. Volgend jaar verschijnen bovendien rivalen van VAG: de Volkswagen ID.1, Skoda Epiq en Cupra Raval.