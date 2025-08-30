Nieuwe verbrandingsmotor van Renault gebruikt drie verschillende brandstoffen

Renault bouwt samen met het Volvo-moeder Geely deze innovatieve krachtbron.

Als je de nieuwverkopen van LPG-, benzineauto’s en hybrides bij elkaar optelt, dan heb je veruit het populairste type auto van Nederland. Alleen al omdat meer dan de helft van de nieuwe auto’s in Nederland van afgelopen maand een hybride is. Benzine doet nog leuk mee met een marktaandeel van een procent of 15. Auto’s enkel op LPG zijn nauwelijks meer te krijgen. Niet gek dus dat er afgelopen maand maar 63 nieuwe LPG-auto’s werden geregistreerd.

Ook in Europa is de hybride hot onder de nieuwe auto’s. Niet vreemd dus dat het samenwerkingsverband tussen Renault, Geely en Aramco genaamd Horse Technologies investeert in een hybride aandrijflijn. Het nieuwe bedrijf wil echter ook innoveren en doet dat met een krachtbron die gebruikmaakt van elektriciteit, benzine én LPG.

Dit is hem dan: de HR12 LPG MHEV. Nu is dit niet de eerste aandrijflijn ter wereld die LPG, benzine en elektriciteit verbruikt, dus moest Horse wat anders vinden om een wereldprimeur te pakken. Het motorbedrijf heeft de eerste motor die LPG gebruikt gebouwd met directe injectie. Straatfeest! Bij andere bi-fuelmotoren wordt de LPG met lucht gemengd voordat het de cilinders ingaat.

Specificaties van de hybride motor

Het compleet nieuwe motorblok is een 1,2-liter driecilinder turbomotor die dus op zowel LPG als benzine kan draaien. Eraan vast zit een 48 volt mild-hybridesysteem, een geïntegreerde startgenerator en een DC/DC-omvormer. De elektro-onderdelen zitten en natuurlijk voor de duurzaamheid, maar om een elektrische boost te geven bij de acceleratie.

De rode lijn kom je al bij 5.500 tpm tegen en het maximale vermogen is 140 pk. Het koppel is 240 Nm en komt vrij vanaf 2.100 tpm. Zodra de krachtbron ervoor kiest om op LPG te draaien, verbruikt hij 9 procent minder CO2 dan wanneer de benzinetank wordt aangesproken.

Gaat Renault LPG weer groot maken in Nederland?

Horse gaat de HR12 LPG-motor in Roemenië bouwen in een plaatsje genaamd Mioveni. De fabriek daar kan ieder jaar 450.000 motoren afleveren. De kans bestaat dat de krachtbron ook naar Nederland komt in een betaalbare Dacia. Horse heeft de motor namelijk zo gemaakt dat hij voldoet aan de gevreesde Euro 7-norm van de toekomst.

Horse-baas Patrice Haettel: ”De komst van de HR12 LPG onderstreept onze toewijding aan het leveren van echt innovatieve aandrijflijnoplossingen voor alle brandstoftypen.” Het is nog onbekend in wat voor voertuigen de nieuwe aandrijflijn komt te liggen. Misschien wel een nieuwe versie van de Bigster?

