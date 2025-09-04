Nieuwe Audi sportwagen komt NIET met verbrandingsmotor

Het wordt echt alleen een EV.

Audi presenteerde dinsdag een spraakmakende concept car, die de voorbode is voor een nieuwe sportwagen. De meningen over het design zijn verdeeld. De een kan het cleane lijnenspel wel waarderen, de ander vindt het helemaal niks. Maar over één ding is iedereen het eens: jammer dat het een EV is.

Gaat er niet stiekem alsnog een versie met een verbrandingsmotor komen…? Nou nee, daar hoef je niet op te rekenen. Een woordvoerder van Audi helpt je uit de droom. Tegenover Motor1 zegt hij dat de auto echt alleen als EV wordt gebouwd.

Dat is ook logisch, want de auto wordt gebouwd op hetzelfde platform als de elektrische Porsche 718. Dat is nog niet officieel bevestigd, maar de woordvoerder liet wel weten dat het platform gedeeld wordt binnen de Volkswagen Group. Het kan haast niet anders of deze Audi gaat zijn techniek delen met de Porsche.

Het platform van de elektrische Cayman en Boxster is een dedicated EV platform, om het even in goed Nederlands te zeggen. Daarmee is dus ook het lot bezegeld van Audi’s nieuwe sportwagen. Dit wordt een EV, en niks anders.

Qua carrosserievarianten zal er ook niks te kiezen zijn. Audi bevestigt namelijk ook dat de productieversie – net als de concept – een elektrische hardtop krijgt. In plaats van een coupé en een roadster wordt het dus 2-in-1. Dit wordt de eerste Audi met zo’n dakconstructie, want tot op heden hadden de cabrio’s altijd een softftop.

De CEO van Audi verwacht jaarlijks meer dan 10.000 exemplaren te verkopen. Dat is voor een Audi een vrij laag aantal, maar voor een elektrische sportwagen zijn dat er aardig wat. Deze doelstelling lijkt ons aardig ambitieus, maar we gaan het over een jaartje of twee zien. Dan moet de auto in productie gaan.