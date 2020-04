Nieuwe Volkswagen Golf R klinkt nergens naar?

De nieuwe Volkswagen Golf 8 R is bijna incognito.

Na de Golf GTD, GTE en natuurlijk de GTI is het nu wachten op de Golf R. Volkswagen is begonnen met het ondernemen van tests op de Nürburgring. Het YouTube-kanaal Auto Addiction wist actiebeelden van de hete hatchback te schieten.

Mede door Europese wetgeving en de toevoeging van een benzinepartikelfilter klinken auto’s tammer dan ooit. Prima voor een doorsnee auto, maar bij een hot hatch of een sportwagen verwacht je enige vorm van drama. De video van deze Volkswagen Golf R geeft wat dat betreft weinig hoop.

De hatchback, die naar verwachting 330 pk gaat leveren uit een 2.0-liter turbomotor, danst met hoge snelheid over de ‘Ring. Normaal gesproken hoor je wat actie uit de uitlaten. Helaas is het verrassend stil. Op wat bandengeruis na valt er amper wat te horen.

Nu is dit nog een prototype en kan de uiteindelijke productieauto met wat meer kabaal komen. De beelden geven echter weinig hoop. Wil je tot rust komen, dan is het kijken van de video een goede aanrader. De Golf vliegt door het beeld, terwijl de vogels vrolijk fluiten in het bos. Wie had gedacht dat de vogels meer geluid zouden produceren dan een hot hatch met meer dan 300 pk?