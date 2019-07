Waarom de A45 en CLA 45 AMG minder bruut klinken

Het is allemaal de schuld van Europa.

Scheetjes met het opschakelen, gepruttel bij gas los in de sportstand en een uitlaatgeluid dat je de volgende straat nog hoort. Dat zal met de nieuwe generatie Mercedes-AMG 45-modellen vies gaan tegenvallen. De auto’s zijn een stuk stiller geworden in vergelijking met de vorige modellen.

Dit is geen beslissing vanuit Mercedes of AMG geweest, maar komt door strengere Europese regelgeving. De verplichte benzinepartikelfilter gooit al roet in het eten als het gaat om uitlaatgeluid en het gaat alleen nog maar erger worden. Brussel wil dat auto’s minder ‘herrie’ gaan maken en dus zullen performance auto’s stiller worden. Mercedes-AMG trapt dat offensief af met de 45-modellen, maar ook andere toekomstige modellen van het merk zullen minder rauw gaan klinken. Uiteraard moeten andere autofabrikanten ook aan deze eis voldoen. Het aantal toegestane decibellen lopen in stapjes terug en de EU wil elke twee jaar de regelgeving omtrent uitlaatgeluid aanscherpen.

In een interview met het Australische CarAdvice stelt AMG-topman Bastian Bogenschutz dat ze het missende uitlaatgeluid aan de buitenkant in het interieur gaan simuleren. Dat is natuurlijk niet zo tof als the real deal. Uitlaatgeluid over de speakers is inmiddels gemeengoed bij moderne auto’s. BMW deed het al jaren geleden met onder andere de uitgaande M4 en de vorige generatie M5.

Hoewel landen buiten de EU niet of een andere regelgeving kennen gaat in elk geval Mercedes-AMG geen aparte uitlaten ontwikkelen vanwege het kostenplaatje. In Australië kennen ze geen dergelijke regel en dus ervaren ze het nadeel van de Europese wetgeving. Sorry man!

Het alternatief is shoppen bij een derde partij die luidere uitlaten aanbieden. Met een Duitse TÜV gekeurde uitlaat weet je in elk geval dat je legaal bezig bent. Voor nu, want de komende jaren kan het zomaar gedaan zijn met de uitlaatpret.

Met dank aan Jan voor de tip!